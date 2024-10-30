康芮颱風來勢洶洶 北市77所學校傍晚6時起開放停車
因應強颱康芮來襲，台北市今天下午4時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並開放紅黃線停車，配合市府，教育局今天下午6時起開放77所校園停車。
為因應康芮（KONG-REY）颱風來襲，配合疏散(水)門關閉及開放市區部分路段紅黃線停車，今天下午6時起，提供民眾可將車輛暫時停放於校園內，若31日後北市為正常上班上課，請車主於正常上班上課日上午7時前（如逢假日延至8時）將車輛駛離，避免影響學校活動。
教育局表示，北市共有77校開放停車，包含松山區5處、信義區9處、大安區9處、文山區6處、南港區2處、內湖區8處、士林區9處、北投區7處、中山區4處、中正區6處、大同區7處、萬華區5處。
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