新北治安風水師找死角裝監控 校長：比求救鈴更能嚇阻

新北校園割頸案震驚社會，為檢測校園治安死角，新北教育局、警察局合作，到各校找出校園治安熱點，評估加裝電子偵測、監控設備。海山高中校長古秀菊認為，監視器比班班有求救鈴更有嚇阻效果，目前學校已有280個監視器，未來還要再申請加裝。

少年警察隊隊長廖睿辰說，市警局各分局、少年隊與轄區各級學校聯繫密切，透過校園安全支援約定書協助處理校安事件，也因校內師生人數眾多，除加強巡邏外，更採用校園治安風水師概念，協助學校加裝或更新監錄影像、動態照明及呼叫系統等設備，減少校園死角。

海山高中校長古秀菊說，學校有國中、高中部，校地5公頃、人數眾多，有些老舊校舍容易成為校園死角，因此校方已在走廊、死角裝280多個監視器，比起班上安置求救鈴，更有嚇阻不良行徑功用，老師也會隨時在教室走動巡視，有問題學生由生教組列管等，因此未來會再申請加裝監視器。

教育局說，為確保校園安全，結合警政、社政、衛政及司法等單位，成立校園安全輔導團，各校與在地警政簽訂維護校園安全支援約定書，由警察局入校完成新北340校弱點掃描，要求警方增加頻次聯合巡查；建立轄區派出所校安Line群組及警-校監視器連線，強化緊急應變處置

教育局說，已設置超過2萬7000支監視器，今年補助學校強化校園措施改善案達71校，包含汰換與新增監控系統、感應式照明、緊急求救鈴、警政系統與校園門禁系統等，經費共計約5700萬，並要求各校依規定落實設置監視器並定檢保養。