蔣萬安報告114年總預算案 人均負債已減少1萬元

台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年總預算案，他列舉5大亮點，包含逾20年來首次歲入歲出相抵後產生賸餘，以及人均負債從他上任至今已減少1萬元等。

蔣萬安今天赴台北市議會報告114年度施政計畫及總預算等案，明年總預算案歲入計列新台幣2044.12億元，較今年增加123.64億元、增幅6.44%；歲出核列2024.45億元，較今年成長117.33億元、增幅6.15%。

他指出，歲出增加主因為補助地方教育發展基金的經費增加42.47億元、補助大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益（TIF）增加27.64億元，以及辦理河川及雨水下水道、道路及橋梁等工程經費增加16.64億元。

蔣萬安說，今年總預算案有5大亮點，首先是歲入成長率大於歲出成長率，顯示市府在推動各項政策同時嚴守財政紀律、落實財政健全，且是自民國90年度以來，歲入歲出相抵後首次產生賸餘。

蔣萬安接續表示，明年資本支出編列441.41億元，較今年成長23.2%，可帶動地方建設與經濟發展，另台北市減債績效6都第一，人均負債從他上任時的3.6萬元，已減少1萬元至2.6萬元；最後，今年及明年總預算案皆未舉債，有效落實財政紀律。

蔣萬安報告完後，民進黨台北市議員何孟樺質詢指出，蔣萬安多項政策未兌現，包含去年承諾114年拆除完成的西寧國宅，明年僅編列拆除工程費1/5的預算；去年答應松山區里長座談時答應小巨蛋會回歸體育用途，卻讓台北捷運公司成立新公司，並以小巨蛋展演事業作為公司主要獲利來源。

何孟樺進一步表示，蔣市府說要持續爭取舉辦2038亞洲運動會，卻將原先規劃作為室內自由車場的基地改成打造國際羽球館；選前喊出文化局所屬預算要逐年提高至總預算的4%，但今年是2.39%，明年更降低至2.07%，質疑蔣萬安選前選後都跳票。

蔣萬安回應，西寧國宅因為裡面許多單位需要安置，所以預計115年會拆除；小巨蛋不辦演唱會是不可能的，當時是承諾里長，會將觀眾可能會跳動、造成震動的活動盡量移到大巨蛋舉辦。

他表示，台北市確實缺少一座國際級的羽球場館，所以現階段要先滿足市民的期待跟需求，但亞運是市府長遠的目標，會與鄰近縣市一起努力達成，「沒有跳票，我們都照我們的規劃跟計畫進行」。