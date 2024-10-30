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借無YouBike新北只罰廠商1千元 議員批不痛不癢

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市預計明年第一季恢復YouBike前30分鐘免費。記者葉德正／攝影
新北市預計明年第一季恢復YouBike前30分鐘免費。記者葉德正／攝影

YouBike使用率攀升，卻常發生熱門時段借不到車。新北市議員石一佑今總質詢質疑市府對業者調度監督不力，新北市交通局回應，目前針對調度開罰過4次，每次1千元，埃批「無關痛癢」。侯友宜允諾，換約後會提高罰則，並要求公司對熱門時段預先做好準備「他們看數據一定可以預判」。

新北市議員石一佑今天下午個人總質詢，關心新北交通議題指出，新北Youbike有五個大點相當熱門，其中板橋的新埔站、亞東捷運站都名列前茅。

石一佑說，她常經過新埔與江子翠站，會看到平常使用率普通，尖峰上下班時段一車難求，旁邊卻停了一大排備用車輛，質疑微笑單車的調度根本有問題。

交通局長鍾鳴時指出，新北市有針對微笑單車的見車率要求，目前見車率約94％，只要超過30分鐘沒車，就會要求微笑公司調度，尤其針對特殊站點，車子會一下子被清空，民眾連10分鐘等不了，按照契約，新北都會處罰1000元。

石一佑指出，一台車新北市府買了2、3萬元，罰1千元根本無關痛癢，微笑單車目前全新北有1300多站，總人力311人，質疑人手不足。

侯友宜表示，會請交通局跟微笑單車溝通，在接下來換約時會提高罰則，且公司都有數據分析熱點，都能夠算出來，都要預先做好準備。

石一佑說，新北市預計明年第一季恢復前30分鐘免費政策，未來借不到車機率一定會增加，市府一定要預先做好準備。

新北市議員石一佑要求市府強化YouBike車輛調度。記者葉德正／攝影
新北市議員石一佑要求市府強化YouBike車輛調度。記者葉德正／攝影

侯友宜 單車

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