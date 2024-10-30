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鶯歌美食廣場2週年 消費滿200送百元抵用券

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為歡慶「鶯歌美食廣場」成立2周年，即日起至11月24日止，至現場消費滿200元即可獲得50元美食抵用券2張！另在11月2、3日下午2時至6時到服務台掃描獎勵QR碼，再送價值100元新北幣合作店家優惠券！

鶯歌美食廣場陳淑彩會長表示，鶯歌美食廣場自111年開幕至今廣受好評，除了流連忘返的常客外，更有外國旅客與網紅饕客頻頻造訪，本次10月29日至11月24日推出的美食抵用券希望將這份感謝之意回饋給大家，同時透過攤商店家的全力響應與市場處的積極協助與輔導，於11月2、3日下午2時至6時更加碼發放新北幣合作店家優惠券，讓消費者享用美食外還有好康可以拿，每日數量有限，送完為止。

市場處補充，鶯歌美食廣場納入在地陶瓷文化與現代美食主題，並引進甜點輕食、中式及異國料理等多樣化美食，內部導入空調、油煙及污水處理系統、無障礙廁所、哺乳室及電梯等設施，且距離鶯歌火車站步行僅3分鐘，周邊更有鶯歌老街、新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等觀光景點，非常適合觀光旅遊來此歇腳與補充美食能量。

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