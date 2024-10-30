新北四川路預言下任市長？真相太傳奇

下一屆的新北市長選舉已經暗潮洶湧，藍綠陣營都有許多重要人士被點名。有民眾發現，新北市有一條四川路，莫非早就預言曾經擔任新北市副市長與高雄市副市長、現任台北市副市長的李四川有機會當選新北市市長嗎？

其實新北市四川路的由來，不是因為李四川，也不是因為大陸有個四川省，而是因為已經有將近三百年歷史的大安圳。

台灣藝術大學為實踐大學社會責任而出版的永續新書《消失中的板橋老街》的文章提到，在清朝乾隆元年（西元1736年）開鑿的大安圳，是現在新北市大規模開墾的開始，大安圳經過現在的土城，再到四汴頭，分流四支，分別灌溉到港仔嘴以及中、永和等地區的田地，使水田遍佈，成為稻米的主要產地。因為大安圳在此分流四支，所以地名四汴頭，後來衍生出四川路。

很多人可能不知道新北市的四川路，指的是這一帶是大安圳分成四條支流的地方，所以叫四川，而不是因為四川省，更不是因為李四川。

開鑿大安圳的人是林秀俊，墾號名為林成祖，是比現在板橋林本源家族更早來開墾的林家人，他的後代子孫最為知名的公眾人物，是曾經當選臺北縣長，歷任內政部長與交通部長等要職的林豐正，林豐正屬於第二大房、是第十九世孫。

道光二十六年（西元1846年），林秀俊的第四代子孫林步蟾，把大安圳的所有權轉讓給林本源家族，板橋的發展從此才進入林本源家族的時代。

《消失中的板橋老街》是由台藝大賴祥蔚教授編著，挖掘許多在地人也未必知道的板橋歷史，結合文史記錄與彩色照片，搶在都市更新前留下板橋的面貌。

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