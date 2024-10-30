聽新聞
0:00 / 0:00
替李四川護航？蔣萬安撩女議員「唱歌給妳聽」被喊暫停
台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案，民進黨議員洪婉臻關心副市長李四川是否要去新北市選舉，蔣萬安替李四川答詢時，洪婉臻問蔣萬安要不要再唱一首歌給李四川，蔣萬安笑答「不用，我會後唱給妳聽」洪婉臻聽了嬌喊「不用唱給我聽」還要求質詢時間暫停。
李四川是否投入2026選舉引起各界關注，日前民進黨新北市議員卓冠廷在新北市議會質詢時，還砲轟李四川「神鬼都是你」，外界揣測是綠營要提前「打李」的前奏。事後傳出李四川私下對友人說，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」。
洪婉臻下午質詢時請李四川上台，說李比蔣萬安還紅，有沒有講過「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」這句話？是不是要去選舉？李四川說，到現在為止，沒有要去選舉，洪婉臻追問，明年才決定？李四川說「這是我人生的規畫」。
洪婉臻立刻追問蔣萬安，李有談到要去選舉，蔣萬安解釋，他沒有；洪婉臻又問，李說「這是我人生的規畫啊？」為什麼市長要護航？蔣萬安再笑著解釋，工程人都是很務實，面對問題就來解決問題。
洪婉臻聽了蔣萬安的解釋，笑說「這你也行」、「要不要再唱一首歌給李四川？」蔣萬安說，不用「我會後唱給妳聽」洪婉臻一聽急喊「不用唱給我聽」，還忙著喊「(質詢)時間暫停」「別再亂了啦」還要台上主持會議的議長戴錫欽不要笑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言