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替李四川護航？蔣萬安撩女議員「唱歌給妳聽」被喊暫停

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安替李四川答詢選舉的問題，要唱歌給議員洪婉臻聽。圖／取自議會直播網站
台北市長蔣萬安替李四川答詢選舉的問題，要唱歌給議員洪婉臻聽。圖／取自議會直播網站

台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案，民進黨議員洪婉臻關心副市長李四川是否要去新北市選舉，蔣萬安替李四川答詢時，洪婉臻問蔣萬安要不要再唱一首歌給李四川，蔣萬安笑答「不用，我會後唱給妳聽」洪婉臻聽了嬌喊「不用唱給我聽」還要求質詢時間暫停。

李四川是否投入2026選舉引起各界關注，日前民進黨新北市議員卓冠廷在新北市議會質詢時，還砲轟李四川「神鬼都是你」，外界揣測是綠營要提前「打李」的前奏。事後傳出李四川私下對友人說，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」。

洪婉臻下午質詢時請李四川上台，說李比蔣萬安還紅，有沒有講過「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」這句話？是不是要去選舉？李四川說，到現在為止，沒有要去選舉，洪婉臻追問，明年才決定？李四川說「這是我人生的規畫」。

洪婉臻立刻追問蔣萬安，李有談到要去選舉，蔣萬安解釋，他沒有；洪婉臻又問，李說「這是我人生的規畫啊？」為什麼市長要護航？蔣萬安再笑著解釋，工程人都是很務實，面對問題就來解決問題。

洪婉臻聽了蔣萬安的解釋，笑說「這你也行」、「要不要再唱一首歌給李四川？」蔣萬安說，不用「我會後唱給妳聽」洪婉臻一聽急喊「不用唱給我聽」，還忙著喊「(質詢)時間暫停」「別再亂了啦」還要台上主持會議的議長戴錫欽不要笑。

台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案。記者楊正海／攝影

新北市選舉 李四川 蔣萬安

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