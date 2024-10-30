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台北大巨蛋漏水不斷 11月起未改善1天罰10萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北大巨蛋啟近1年，漏水問題依舊未解。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋啟近1年，漏水問題依舊未解。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋頻頻漏水，台北市政府日前要求遠雄限期改善，11月起只要漏水就開罰，1天10萬元。北市議員顏若芳今表示，要體育局在現場看見，還是民眾檢舉就能開罰？體育局回應，罰款可以回溯，假設11月6日有漏水且接獲檢舉，就會從11月1日開始計算罰到6日。

顏若芳指出，未來台北大巨蛋會有藝人張惠妹、周杰倫的演唱會，門票也已全部賣光，除了安全問題外，目前還有漏水狀況，雖要求限期改善，但若持續漏水，北市府該如何定義漏水、如何裁罰？

顏若芳還提到，沒有辦活動就不會有人知道有沒有漏水，必須有活動且有人被水滴到發現漏水，民眾檢舉才會開罰嗎？還是體育局的人必須到現場親眼看見有漏水才會裁罰？

台北市長蔣萬安表示，一切依照合約進行，主要針對場館球體有漏水情形，1天可裁罰10萬元。體育局長王泓翔回應，只要有人檢舉漏水，遠雄未改善完成，會透過審查來決定是否開罰。

至於裁罰方式，王泓翔解釋，罰款可以回溯，在10月31日限期改善後，假設在11月6日發生漏水，事後有民眾檢舉、體育局有發現，就能回溯至11月1日起計算6天來開罰。

漏水 體育

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