班班求救鈴安裝率不高 新北教育局：依校園需求補助

土城割頸案校園安全全國關注，更有人提出班班求救鈴的想法。新北市議員石一佑今天總質詢，請來死亡學生一家人到議會旁聽，石質疑，新北市拿出5700多萬元補助各校安全設備，實際有4700萬都是維修舊設備，求救鈴安裝比率也低。教育局解釋，市府是依學校提出需求，除求救鈴、對講機，還有校園門禁、警政系統等；校安人員也與派出所建立群組直接溝通，以利迅速處理緊急事件。

民進黨新北市議員石一佑今天下午個人總質詢，其中針對校園安全議題，特地請來了土城割頸案楊姓國中的家人到場旁聽。

石一佑語帶哽咽表示，她帶著沈重心情跟侯市長討論校園安全議題，上個月判決出爐，讓楊爸一家人無法接受，市府說要建立護生安全網，目前的進度到底到哪裡？

侯友宜表示，學生安全永遠是最重要的事情，政府有責任更嚴謹面對，他最希望的就是不要再有任何事情發生，「發生事情，說再多都沒有意義」。

侯友宜說，校園安全不容打折，已下令教育局全力配合把校園做到位，除了硬體設備，也用高關懷系統，結合警政、社政、衛政與法院專業人員，建構防護網。

侯友宜說，新北市已投下5700萬元，建構學校監視系統、對講機、警示鈴， 另外也引進社會資源，並成立校園安全輔導團，是全國首創的制度。

石一佑質疑，校園監視系統仍相當不完善，據他了解，這5700萬元，實際有4700萬都是來維修舊的監視器，且相關系統是否都有跟警局連線？

侯友宜強調，新北市針對校園安全通報，都有加強教育訓練，面對緊急情況，都能迅速通知警察機關到場，各校校安人員都有與地方派出所建立line群組。石一佑質疑效率，侯友宜強調，透過群組更能立刻反應。

侯友宜也對著旁聽席的楊爸一家人表示，家屬承受這麼大傷害他們深感不捨，最重要是事件不要再發生，全力守好校園安全，還有很多做得不足，新北會全力以赴做到位。

教育局長張明文表示，市府全力協助學校提升監視設備，目前已設置超過2萬7000支監視器，持續更新及新增需求數量，只要是校園安全設備，教育局皆優先補助，全力滿足學校需求，同時要求各校依規定定檢保養。

教育局指出，今年補助學校強化校園措施改善案已達71校，包含汰換與新增監控系統、感應式照明、緊急求救鈴、警政系統與校園門禁系統等，經費共計約5700萬，同時要求各校依規定落實設置監視器並定檢保養。

教育局表示，警察局也入校完成本市340所學校校安弱點掃描，並要求各校積極配合警方增加頻次聯合巡查。