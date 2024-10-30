快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

班班求救鈴安裝率不高 新北教育局：依校園需求補助

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員石一佑針對校園安全議題提出質詢。記者葉德正／攝影
新北市議員石一佑針對校園安全議題提出質詢。記者葉德正／攝影

土城割頸案校園安全全國關注，更有人提出班班求救鈴的想法。新北市議員石一佑今天總質詢，請來死亡學生一家人到議會旁聽，石質疑，新北市拿出5700多萬元補助各校安全設備，實際有4700萬都是維修舊設備，求救鈴安裝比率也低。教育局解釋，市府是依學校提出需求，除求救鈴、對講機，還有校園門禁、警政系統等；校安人員也與派出所建立群組直接溝通，以利迅速處理緊急事件。

民進黨新北市議員石一佑今天下午個人總質詢，其中針對校園安全議題，特地請來了土城割頸案楊姓國中的家人到場旁聽。

石一佑語帶哽咽表示，她帶著沈重心情跟侯市長討論校園安全議題，上個月判決出爐，讓楊爸一家人無法接受，市府說要建立護生安全網，目前的進度到底到哪裡？

侯友宜表示，學生安全永遠是最重要的事情，政府有責任更嚴謹面對，他最希望的就是不要再有任何事情發生，「發生事情，說再多都沒有意義」。

侯友宜說，校園安全不容打折，已下令教育局全力配合把校園做到位，除了硬體設備，也用高關懷系統，結合警政、社政、衛政與法院專業人員，建構防護網。

侯友宜說，新北市已投下5700萬元，建構學校監視系統、對講機、警示鈴， 另外也引進社會資源，並成立校園安全輔導團，是全國首創的制度。

石一佑質疑，校園監視系統仍相當不完善，據他了解，這5700萬元，實際有4700萬都是來維修舊的監視器，且相關系統是否都有跟警局連線？

侯友宜強調，新北市針對校園安全通報，都有加強教育訓練，面對緊急情況，都能迅速通知警察機關到場，各校校安人員都有與地方派出所建立line群組。石一佑質疑效率，侯友宜強調，透過群組更能立刻反應。

侯友宜也對著旁聽席的楊爸一家人表示，家屬承受這麼大傷害他們深感不捨，最重要是事件不要再發生，全力守好校園安全，還有很多做得不足，新北會全力以赴做到位。

教育局長張明文表示，市府全力協助學校提升監視設備，目前已設置超過2萬7000支監視器，持續更新及新增需求數量，只要是校園安全設備，教育局皆優先補助，全力滿足學校需求，同時要求各校依規定定檢保養。

教育局指出，今年補助學校強化校園措施改善案已達71校，包含汰換與新增監控系統、感應式照明、緊急求救鈴、警政系統與校園門禁系統等，經費共計約5700萬，同時要求各校依規定落實設置監視器並定檢保養。

教育局表示，警察局也入校完成本市340所學校校安弱點掃描，並要求各校積極配合警方增加頻次聯合巡查。

據了解，事發國中提出的需求設備是對講機，另有5校設置求救鈴，主要安裝在廁所，另有23校申請設置感應式照明、監控系統47校，另有門禁2校、警政系統1校。

新北市割頸案導致楊姓少年身故，新北地方法院一審依殺人罪判行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女各9年、8年徒刑，引發社會議論。圖／聯合報系資料照片
新北市割頸案導致楊姓少年身故，新北地方法院一審依殺人罪判行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女各9年、8年徒刑，引發社會議論。圖／聯合報系資料照片

教育局 校園安全

延伸閱讀

大陳都更後公共設施縮水？侯友宜：公共設施不會少

九份商圈公設問題多還被韓媒報導 侯友宜：該改善就改善

淡水人口將破20萬 侯友宜：第20萬入籍者送「2錢黃金」

康芮來襲…何時宣布放颱風假？侯友宜：這次還是晚上8時

相關新聞

替李四川護航？蔣萬安撩女議員「唱歌給妳聽」被喊暫停

台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案，民進黨議員洪婉臻關心副市長李四川是否要去新北市選舉，蔣萬安替李四川答詢時，洪婉臻問...

北市綠議員頻問選新北市長 李四川：你們一直想趕我走

台北市長蔣萬安今赴台北市議會報告總預算內容，民進黨籍議員張文潔質詢副市長李四川是否有規畫參選? 還說第三位副市長找有相同...

今年雙城論壇何時辦? 蔣萬安：較有可能在12月

今年台北上海雙城論壇何時舉辦？台北市長蔣萬安今天赴議會報告總預算時受訪表示，今年雙城論壇會盡全力希望繼續辦下去，現在幾個...

新北治安風水師找死角裝監控 校長：比求救鈴更能嚇阻

新北校園割頸案震驚社會，為檢測校園治安死角，新北教育局、警察局合作，到各校找出校園治安熱點，評估加裝電子偵測、監控設備。...

台北大巨蛋漏水不斷 11月起未改善1天罰10萬

台北大巨蛋頻頻漏水，台北市政府日前要求遠雄限期改善，11月起只要漏水就開罰，1天10萬元。北市議員顏若芳今表示，要體育局...

蔣萬安報告114年總預算案 人均負債已減少1萬元

台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年總預算案，他列舉5大亮點，包含逾20年來首次歲入歲出相抵後產生賸餘，以及人均負債從他上任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。