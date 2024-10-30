北市綠議員頻問選新北市長 李四川：你們一直想趕我走
台北市長蔣萬安今赴台北市議會報告總預算內容，民進黨籍議員張文潔質詢副市長李四川是否有規畫參選? 還說第三位副市長找有相同背景的張溫德，就是為了要取代他。李四川則笑稱，2年來在台北市做得不錯，「你們一直想要趕我走」。
張文潔詢問，李四川到底有沒有規畫參選，蔣萬安好像也幫忙安排，過去第三位副市長遲遲不來，結果突然找了有相同背景的張溫德，就是要取代李四川，讓他能參選新北市長。
李四川開玩笑地說「你們一直想要趕我走」，感覺這2年自己在台北市做得不錯。蔣萬安回應，3個副市長都有分工，張溫德有負責都市計畫、節能減碳等相關專業。
張文潔追問，李四川到底會不會留在台北市，希望能給予具體承諾，「你想不想坐滿？」、「承諾不要離開台北市，蔣萬安非常需要你」。
李四川說，過去就已經講過，能不能做滿本4年，不是自己能夠決定的，「我想坐滿啊！但人生很難定論」。蔣萬安表示，大家都希望台北隊能夠持續為台北市服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言