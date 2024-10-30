北市綠議員頻問選新北市長 李四川：你們一直想趕我走

台北市長蔣萬安今赴台北市議會報告總預算內容，民進黨籍議員張文潔質詢副市長李四川是否有規畫參選? 還說第三位副市長找有相同背景的張溫德，就是為了要取代他。李四川則笑稱，2年來在台北市做得不錯，「你們一直想要趕我走」。

張文潔詢問，李四川到底有沒有規畫參選，蔣萬安好像也幫忙安排，過去第三位副市長遲遲不來，結果突然找了有相同背景的張溫德，就是要取代李四川，讓他能參選新北市長。

李四川開玩笑地說「你們一直想要趕我走」，感覺這2年自己在台北市做得不錯。蔣萬安回應，3個副市長都有分工，張溫德有負責都市計畫、節能減碳等相關專業。

張文潔追問，李四川到底會不會留在台北市，希望能給予具體承諾，「你想不想坐滿？」、「承諾不要離開台北市，蔣萬安非常需要你」。

李四川說，過去就已經講過，能不能做滿本4年，不是自己能夠決定的，「我想坐滿啊！但人生很難定論」。蔣萬安表示，大家都希望台北隊能夠持續為台北市服務。