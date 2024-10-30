基隆漏水管線搶修影響近5萬戶 11／3起停水30小時

台水一區處為辦理新山送市區成功一路900mm管線漏水搶復，11 月3日晚間8時起，至5日凌晨2時止，共計30小時，停水2萬7833戶、降壓1萬9360戶，總計近5萬戶，影響中正、信義、仁愛、中山和安樂等五區用水戶。

第一區管理處說，成功一路900mm管線是新山淨水場的主要送水幹管，搶修影響範圍較大，包括中正區、信義區、仁愛區、中山區和安樂區供水都受影響。此次停水復水後因偏遠或偏高地區供水恢復時間較慢，敬請用戶原諒。

由於停水時間長，水公司提醒民眾事先儲水備用，水公司在市區設置10處臨時取水點，包括仁祥診所旁、孝二路口三軍總醫院29巷口、仁愛國小對面台電公司、老大公廟前、朝棟里光華國宅、成功一路與光二路口、信義國中停車場、東信里里民活動中心、基隆女中信綠里里民活動中心、劉銘傳路口。

受影響地區，中正區／建國里、正砂里、砂灣里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里。

信義區／仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區／仁德里、兆連里、光華里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。仁德里、兆連里、博愛里、和明里、忠勇里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、林泉里、水錦里、玉田里、福仁里、花崗里、虹橋里。

中山區／中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里。中山里、仁正里、仙洞里、健民里、安平里、安民里、居仁里、新建里。

安樂區／七賢里、三民里、嘉仁里、樂一里、永康里、鶯安里、鶯歌里。