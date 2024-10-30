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今年雙城論壇何時辦? 蔣萬安：較有可能在12月

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告總預算。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告總預算。記者林麗玉／攝影

今年台北上海雙城論壇何時舉辦？台北市長蔣萬安今天赴議會報告總預算時受訪表示，今年雙城論壇會盡全力希望繼續辦下去，現在幾個時間點就是11、12月，但若依照過往審查程序，時間點較有可能落在12月，會持續跟上海溝通

蔣萬安赴議會報告總預算，民眾黨議員陳宥丞質詢雙城論壇議題，蔣說，北市府當然還是希望照2015年開始，每一年都舉辦，能夠雙城論壇繼續舉辦下去，會持續跟上海溝通。

陳宥丞也提到，今年可不可能辦不成？是因為中央的問題辦不成？蔣萬安表示，北市府當然希望繼續辦下去，他之前都說過，現在兩岸大環境氛圍並不是很好，議員都很清楚，中央與對岸的溝通管道都已經關閉。

陳宥丞說，剛剛蔣已經很勇敢講出來了原因，不管是對岸有顧慮，還是什麼原因，若今年雙城論壇辦不成，要求蔣提出具體改善原因，蔣表示，北市府會盡全力，希望可以繼續辦下去。

北市府 溝通 雙城論壇

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