台灣18歲身高倒退1.2公分 中市議員籲班班鮮奶向下延伸

台中市實施「班班有鮮奶」，240所小學，223所都選保久乳，只有17所選擇鮮乳，目前鮮乳供應無虞，但保久乳缺貨。先採取每周供應一次，教育局表示，每學期終總計44瓶，不會改變。

全國都在推「班班有鮮奶」，台中市議員陳文政．邱愛珊今質詢，指台中市推動相關措施的進度，比上台北、新北、高雄，應該加速推動、普及，並且延伸至非營利及私立幼兒園，讓幼兒從小就不缺鈣。

教育局長蔣偉民說，根據中央政策，每周供應2次，113學年度上學期總計44次，但礙於保久乳缺貨，台中市目前保久乳先採取每周供應一次，但最終每學期總飲用數量不會改變。至於乳糖不耐症學童選擇飲用國產含鈣豆漿，須等農業部招標完成後陸續供應。

陳文政肯定這項政策，他說，根據衛福部統計，2017至2020年間，18歲青少年平均身高173.3公分與2013至2016的172.1公分，減少了1.2公分。鈣質不足、肥胖是主因，中央推動班班有鮮奶正好可協助處理孩子身高日益降低的問題，但是

但多數學校不敢選擇鮮奶，陳文政覺得可惜，主要是因為鮮奶有時效性，造成第一線教師分配的壓力，造成老師的抗拒。其次是學校冷藏空間不足，鮮奶無法久放，另外一個問題就是未納入營養午餐的制度內。

他建議，有業者與學校合作多年，提前分裝保冷袋配送，有效減輕教師分派工作，並確保鮮奶的新鮮度，市府可參考。

蔣偉民表示，1個月後就聽取17所學校配送鮮奶的經驗，作為其他學校參考。

此外，陳文政與邱愛珊都建議，現行政策僅限於國小及附設幼兒園的孩子享用鮮奶，但排除非營利及私立幼兒園的孩子，要求向下延伸，在幼兒園試辦免費喝鮮奶政策，讓所有孩子都能受惠。