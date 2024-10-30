議員盼開放里基層工作經費增設監視器 新北：會討論研議

監視器畫面有助於警察破案，新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢，新北市議員林裔綺、許昭興表示，應該重新開放里基層工作經費，可以增購監視器，要等警察局編列預算速度太慢，且也是會勘後各單位同意才會增設。新北市民政局表示，相關提議會再討論研議。

林裔綺指出，相較於都會區的店家、超商設有監視器，密度很高，但瑞芳很多巷弄都沒有，在2019年前，可以透過「里基層工作經費」，支應增設建設氣費用，但後來有里長在行動治理上，提出怕擠壓預算，希望由警察局統籌管理，之後就無法使用。

林裔綺批評，每區每里狀況不同，里長運用的狀況也不一樣，這筆錢對偏鄉來說很重要，市府應該恢復原有規定，不能因為少數里長意見就改掉，非常不合理，而且裝監視器一定是各單位會勘都同意，才會成功裝設，每次都要等警察局動作太慢。

許昭興表示，現在警察局的預算有限，像永和分局今年只配20幾個監視器，1個里分不到1個，開放使用里基層工作經費，不是只有用在軟體上，用來增加硬體設備也很好。

侯友宜答詢，設監視器人權團體一定有意見，裝設監視器也有相關辦法，會這樣考量也是認為里長滿不用負擔這筆費用。

民政局表示，里基層工作經費可支用「社區清潔」、「路燈照明」、「溝渠疏通」、「守望相助」、「公共服務」及「災害防救」等6項目。每里每年編列經費60萬元，今年起人口1萬人以上的里，分為9個級距，加計經費5萬至40萬元，最高每年經費可達100萬元，針對議員所提方向會再評估。

警察局補充，目前新北路口監錄系統總數2萬7924具，鑑於新興重劃區增多，預計至2027年逐年新增共3254具監視器，由各分局會同當地里長及轄區派出所，依治安、交通熱點優先會勘評估設置，至2027年底監錄系統總數達3萬1228具。