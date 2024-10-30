北市人均負債大減1萬元 蔣萬安報告明年總預算提5亮點

北市長蔣萬安今赴議會報告總預算，明年總預算歲入2,044.12億，歲出2024.45億，皆歷年新高，相抵賸餘19.67億。蔣也提出明年總預算五亮點，其中北市減債六都第一，人均負債大幅減少1萬元。從他上任後，人均負債3萬6千已減至2萬6千元。

蔣萬安今天下午赴議會報告明年度總預算，蔣報告時提到，台北市明年度的總預算有五大亮點，包括歲入成長率大於歲出成長率，市府推動各項施政仍嚴守財政紀律；另外，北市自民國90年之後，歲出歲入相抵首度出現賸餘；第三，台北市明年資本支出，較今年成長23.2%，有利帶動建設經濟發展。

蔣萬安也提到，台北市減債績效六都第一，人均負債大幅減少1萬元，從他上任後，已經累計減債169億元，加上明年度還債85億元，共還債254億元，人均負債也上任時都3萬6千元，減至2萬6千元；第五，今年明年總預算均為舉債，落實財政紀律穩健施政。

蔣說，北市明年總預算歲入出相抵賸餘19.67億扣除債務還本92.42億(非自償性85億元及自償性7.42 億元)，淨計尚須融資調度72.75 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

北市2025年施政重點與預算，包括安全之都編列33.47億元、孫運動之都編列57.27億元、未來之都322.8億元。

其中安全之都的33.47億元，將用於人本交通、都更安居、韌性耐災、健康把關、權益受護等；運動之都的57.27億元包括全齡躍動、親水樂活、展演文創、還有商圈觀光等；未來之都的322.8億元包括淨零溫減、托幼故老、產業創新、人才培育、族群共好、首都典範等。

預算增幅前三名，分別是教育科學文化支出增加48.67億元，增加6.74%，包括教育支出增加43.08億元、文化支出增加5.59億元；一般政務支出增加27.26億元，增加9.02%，包括民政支出16.83億、行政支出4.34億、警政財務立法支出6.09億；社區發展及環境保護支出增加19.05億元，增幅為13.41%，包括環境保護支出12.43億、社區發展支出6.62億。

依照機關預算增加最高前三名，分別是教育局因補助地教基金、調薪3%等，增加42.9億元最高；其次為捷運局用於捷運建設、建設基金等增加27.59億元；工務局因興建河川及雨水下水道衛生下水道工程等增加17.01億元。