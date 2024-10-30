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大巨蛋漏水改善倒數 颱風給寬限? 蔣萬安：明仍要兌現承諾

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午赴議會報告明年度總預算。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午赴議會報告明年度總預算。記者林麗玉／攝影

亞洲天王周杰倫12月在大巨蛋開唱4場「嘉年華」演唱會，日前門票一開賣就銷售一空，也造成黃牛票亂象，今天周杰倫宣布再度釋票，讓歌迷再度敲碗準備搶票。台北市長蔣萬安今天呼籲，警察局會透過專案作為來嚴查嚴辦黃牛，切勿以身試法。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站宣布販售「部份視線遮蔽區」，開賣時間是11月2日周六中午12點在拓元售票系統。蔣萬安今天下午赴議會報告明年度總預算，再度呼籲黃牛不要以身試法。

另外，大巨蛋漏水改善明天就是改善期限，遇到颱風會不會給一天寬限？蔣說，北市府就是設定在10月底、10月31日，遠雄就應該要兌現10月底完成場館漏水問題。

由於今天再有議員陳怡君爆大巨蛋停車場漏水，蔣說，停車場是屬於附屬設施，相關的問題體育局的要跟遠雄了解，必要提出相關改善方案。

對於周杰倫加賣視線不良區的票，蔣萬安也呼籲黃牛不要以身試法，蔣說，警察局透過專案的作為來嚴查嚴辦，我們絕對呼籲，切勿以身試法，我想票券轉賣黃牛票販售已經觸法，大家不要以身試法。

大巨蛋 漏水 黃牛

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