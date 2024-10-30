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淡水沙崙文創園區2026年完工 地方盼重現榮景

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
南山人壽投資淡水沙崙園區，興建地下1層地上2層之藝文中心。圖／新北經發局提供
南山人壽投資淡水沙崙園區，興建地下1層地上2層之藝文中心。圖／新北經發局提供

新北淡水沙崙海域早年是紅極一時的海水浴場，因禁止進入而沒落。如今南山人壽投資淡水沙崙園區，今辦上梁典禮，預計2026年9月完工；市議員陳偉杰說，盼業者設計親水設施時能符合地方期待；市議員鄭宇恩則說，盼展演廳有公益時段給表演團體使用，且呼籲依季節開放沙崙海域

沙崙海域早年因連續發生溺斃意外，新北市府2012年公告為危險海域，禁止進入而沒落。新北市府為與國產署合作開發，將公有地多目標使用。南山人壽投入27.75億，興建地下1層地上2層之藝文中心。南山人壽董事長尹崇堯說，文創園區占地約2.55公頃，設置地下1層地上2層之藝文中心，提供內部教育訓練使用的演藝廳、親水設施、水域警戒站等。

經發局指出，淡水區公有土地中漁人碼頭福容大飯店、滬尾藝文休閒園區及沙崙文創園區皆是成功招商案件，而沙崙文創園區透過招商一條龍，市府提供一站式窗口協助，從2019年推動至今，投資金額超過5640億，創造逾9.9萬個就業機會。

「怎麼樣都比現在好」市議員鄭宇恩說，沙崙好不容易盼來建設，地方很期待，希望未來展演廳有公益時段給表演團體使用，畢竟淡水公家機關缺少展演空間的規格；此外，也盼園區能有大型親子設施，帶動地方親子產業發展。至於沙崙海域開放與否，鄭認為，未來園區開幕後，市府可評估依季節開放海域。

陳偉杰則說，業者規畫親水設施較簡易，盼設計能重現過去榮景；沙崙里長彭瑀筑也坦言，親水設施目前只有噴水池、可拆卸式遊具，設計應更用心，盼不是規畫成另一個蚊子館。

南山人壽投資淡水沙崙園區，今辦上樑典禮南山人壽投資淡水沙崙園區。圖／新北經發局提供
南山人壽投資淡水沙崙園區，今辦上樑典禮南山人壽投資淡水沙崙園區。圖／新北經發局提供

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