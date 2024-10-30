大巨蛋漏水改善期限將至 體育局最快「這天」進場驗收

體育局給遠雄台北大巨蛋漏水修繕期將至，11月1日起若大巨蛋持續漏水，將逐日開罰10萬元，最高可開罰300萬。體育局表示，大巨蛋下一次公開賽程是11月2日，若發生漏水將直接開罰20萬元，直至罰滿300萬元為止。場地方遠雄相關問題皆暫無回應。

大巨蛋啟用一年漏水事件頻傳，遠雄雖持續改善，無奈抓漏困難難以根除，體育局先前表示，遠雄巨蛋公司向市府承諾10月底前要修繕完成，若未改善完成，將依「台北文化體育園區興建營運契約」每日可開罰10萬元，得按日連續計罰，最高開罰300萬元。

根據大巨蛋賽程安排，體育局最快派員進場查看時間，應是11月2、3日中華隊與捷克隊的12強熱身交流賽。若依照罰金計算，若2日不幸發生漏水，體育局表示，依照契約規定，除了當天會開罰10萬元以外，代表前1日也未修繕完成，合計罰20萬元，以此類推，直至罰滿300萬為止；後續若再發生漏水，遠雄須提出具體原因及改善時間，體育局將另成新案再次開罰。

據了解，體育局上一次派員進場是上周二台灣大賽，經初步查看球場層漏水大致上改善完成，但較高樓層L2區域及外野還是有零星漏水狀況。而議員陳怡君今也爆料，大巨蛋停車場也有漏水問題，是否真能趕在明天修繕完成，也讓各界擔憂。

體育局表示，球場層漏水除將開罰外，歷來各項缺失、配合度均納入年度營運績效評估考核中，若連2年低於70分則予以解約。針對停車場內設備問題，體育局將發文遠雄說明原因、全面盤點設備，並提出承諾改善時間，後續亦依契約處置。