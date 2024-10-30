新北市最大地主是土地公！統計淡水區有近三成外國人置產

新北房市持續發展，其中淡水被外界認為是不少的最愛，但據新北地政局最新統計，年輕人首購最愛為板橋區，淡水則為最多外國人置產的行政區，比例高達26%。另外，全市最大地主是土地公，土地所有權人最多的土地則是三芝一處納骨塔。

新北地政局長汪禮國今於市政會議上以「地政x ESG 實現宜適居」為主題專案報告，除細數土地開發落實永續、承擔社會責任、保障民眾權益等成果外，也分享許多不為人知的地政大小事。

汪禮國分享，新北市最大地主是土地公，面積共有29.6公頃，比大安森林公園還大；新北市土地所有權人最多的土地，是三芝區一處納骨塔所在地，共計有6萬5397人，也是全國所有權人密度最高的一塊地。

另外，各區也各有特色，淡水是外籍人士最愛購屋區，物件統計中有26%都為外籍人士；板橋因為生活機能完善，全市11%的30歲以下年輕人選擇在板橋購屋；林口是新興市鎮，平均屋齡僅16.6年，為全市唯一「未成年」地區；平溪則是建物持有年限最長，顯示當地人可能很念舊。

地政局地籍科長王珮榕指出，統計淡水最多外國人最大族群第一名為歐美人士，第二名為香港人，第三名則為日本人，推測應為環境跟外國環境相近而最受歡迎；林口則是因為大片新的開發區，再加上產業園區帶動，所以屋齡都為最年輕。

淡水王姓民眾分享，走在淡水路上很多外國居民，午後不少飲料店有很多外國人排隊購買，甚至常常會有機會講到英文，應該還是比較有國外風景感，香港人也因為舒適及海港環境，導致區內不少廣受好評的茶餐廳。

王珮榕提到，土地公依「地籍清理條例」辦清理作業後發現，新北目前還有一些土地登記在神佛名下，像是土地公、天上聖母、保生大帝等等，其中土地公（包含福德爺、福德正神、福德祠、福德神等名稱）名下的土地筆數最多，共有312筆，若以公告現值計算，其總價值達13億1150萬元。三芝區納骨塔則是因為販賣塔位時也有連同販賣持份，所以導致一塊地有4萬人持份，每人持份算下來大概不到一坪。