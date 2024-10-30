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就怕下班塞車挨罵 北市水利處：22時前堤外道路可行駛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
日前山陀兒颱風襲台，台北市水利處關閉水門，下班尖峰許多路段堤外便道無法通行，導致內湖到汐止大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都塞爆。引用自即時交通影像。
日前山陀兒颱風襲台，台北市水利處關閉水門，下班尖峰許多路段堤外便道無法通行，導致內湖到汐止大塞車，包括康寧街、汐湖二橋、明峰街等都塞爆。引用自即時交通影像。

康芮颱風即將入侵台灣，受外圍環流影響，中央氣象署預報明天恐有強風豪雨。北市水利處今早宣布全市水門「只出不進」，由於山陀兒颱風水門太早關閉，堤道無法通行導致內湖、汐止大塞車，水利處表示，今晚10點前堤外道路仍可通行。

北市水利處表示，今天下午4點全台北市疏散門及越堤道執行「只出不進」管制，車輛應於晚上8點前移車，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費。

由於上次山陀兒颱風襲台，全台連日大雨，台北市在下班時間關閉水門，導致堤外道路無法通行，從內湖往汐止的車輛全開進市區，造成大塞車，上班族怨聲載道，直至晚間9點車輛才疏散完畢。

為避免市區內塞車，水利處今強調，宣布「只出不進」是針對堤外停車場的車輛，晚上10點前才會完全關閉疏散門及越堤道，而內1、2及基11疏散門外無堤外停車場，今天10時前仍可通行。 

北市交通局因應康芮颱風侵台，10月30日中午12點起，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。停放於堤外之車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

北市 塞車 山陀兒颱風

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