議員踢爆大巨蛋停車場也漏水還有壁癌 蔣萬安說話了

大巨蛋漏水改善期限將到，台北市議員陳怡君今再爆料指出，大巨蛋除了場館外，停車場也漏水，還有壁癌、電梯低鳴異音且顯示器面板出現簡體字，亂象繁多，她質疑蔣萬安還要繼續當爛好人嗎？大巨蛋不是給遠雄維修人員練習考證照的地方、不是財團的白老鼠。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，將請遠雄提出改善計畫和期程。

陳怡君說，這二天她再次勘察大巨蛋，不但發現漏水沒有改善，卻又發現大片牆壁壁癌嚴重，連停車場都有漏水之外，就連之前她提出的手扶電梯低鳴異音也一如往常，更讓人感到不可思議的是，手扶電梯顯示器面板竟然出現「簡體字」。

她也指出，與遠雄一起合作的電梯公司在網路上徵求維修員啟事竟光明正大徵求「無經驗」的保養維修工程師，甚至在該徵人啟事表明「可幫忙輔導考證照」

陳怡君表示，她之前反應大巨蛋場館內漏水，如今漏水沒有改善之外，竟出現大片壁癌，可見管線已經滲水已久，導致整面牆滲水，而這樣大片的壁癌卻無人聞問，大巨蛋才剛啟用近一年，嚴重的壁癌讓新大巨蛋觀感不佳。

另外，最離譜的是，國慶前她早就反應手扶電梯有出現低鳴異音，結果到現在仍未改善。

李四川上午參加北市府康芮颱風整備會議受訪指出，對於大巨蛋如果有缺點，一定會要求遠雄要盡速去改善，電梯使用，給1年的許可，如果隔了1年就必須要重新去申請，這部分一定會要求遠雄一定要去辦理，如果沒有，就會依照契約去罰款。

至於停車場漏水，明天就是遠雄承諾的期限，市長蔣萬安表示，體育局其實有回報，停車場是屬於附屬設施，所以目前如果發生像是漏水或各項的狀況，已經要求體育局跟遠雄即刻的來了解，必要時請遠雄提出改善的計畫以及相關期程，要求改善。

蔣萬安說，但是針對場館漏水的情形，市府就嚴厲的要求遠雄必須在這個月底來兌現他們的承諾，將場館漏水的狀況做一個全面改善。如果沒有改善完成，就是依照合約來進行相對應的處置，必要的話，市府會開罰一天10萬元。