大陳都更後公共設施縮水？侯友宜：公共設施不會少

永和大陳都更一到七單元，除了單元一，其餘都已經完成招商。不過新北市議員許昭興今天總質詢指出，大陳社區都更後，公共設施卻大幅縮水，未來每棟都蓋28樓以上，勢必有大量人口移入，公共設施服務量竟比現在3000人的水準還要差。侯友宜強調，大陳都更真的很困難，包括議員關心的幼兒園都會增班、托老會增加到9處，並保留國父紀念館的集會場所等，會持續與地方溝通。

許昭興今天總質詢指出，大陳都更因市有土地比例高，才會透過公辦都更，希望提供安全住宅，與良好公共設施服務，但她細究公益空間回饋內容，單元六原本有的文化下溪活動中心、市民休閒中心、親子閱覽室，只剩下公共化幼兒園、社會住宅。

而單元七原有永成集會所、社福文康中心、永和幼兒園大同分班，現在只剩市民活動中心、社會住宅、與親子閱覽室。

許昭興說，單元六、七現有公共設施1824平方公尺，分回來目前只剩915平方公尺含公設，公共設施空間到底到哪去了？

許昭興說，這些分回土地與回饋內容用在永和就算了，市府告訴大家是拿來蓋中正橋蓋、捷運，她同意市府需要經費建設，永和是相對老舊城市，沒有工業區只有商業區，但相關建設至少要留一些在永和；單元三甚至是收了4億元代金，沒有回饋內容？

許昭興說，大陳都更都更二分回來的房子都賣掉了，她質疑，在這些都更案中留社會住宅，根本不會有人來著，要就做獨立出入的社宅，否則就形同虛設。

侯友宜解釋，大陳都更真的很不容易，議員關心幼兒園等公共空間，原有四班將增到九班，一班26人，另外永和托老目前做五處，未來會再增加永和保福段等四處；而單元三有公有市場回饋擴大改建。

侯友宜說，大家關心永和行政元區等，分局何去何從都有在規畫，城鄉局一定會找適當地點，樂活基地找得差不多，永和大型集會場所會保留永和國父紀念館集會場所，對於大陳都更居民需要的大型集會所，會持續與地方溝通，朝大家想要的方向規畫。

侯友宜也說，對於社宅混居方式，新北在板橋民權段也有做好相關規畫，與原住戶不會有干擾，現在做得非常好。