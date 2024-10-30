九份商圈公設問題多還被韓媒報導 侯友宜：該改善就改善
九份是新北知名景點，但議員批評，九份老街不只交通問題，還有路面有落差、公廁前有積水、公廁臭味被抱怨、老街門口標示不清、電線雜亂等，甚至還被韓國媒體負面報導。新北市長侯友宜今出席總質詢，他表示，有缺點就檢討，相關問題一個月內盤點完成。
觀光署統計2023年1至11月觀光遊憩據點排名跟人次，第一名林口三井Outlet破764萬人次，九份只有第四名僅364萬人次。新北市議員林裔綺指出，疫情後來九份的日韓觀光客最多，韓國超過8成，但卻被韓國媒體說評價差，包含交通差、公共設施問題，沒有得到好印象。
林裔綺認為，有這麼多問題，市府說有努力，但就是要公部門幫忙，店家有做出改變，不然怎麼那麼多遊客來？但這些問題還是存在，甚至有日本遊客打電話來跟店家抱怨。
林裔綺表示，以台北為例，就有公廁管理自治條例，新北還在討論研議，這都不用改善嗎？廁所環境就是最重要的門面，九份公廁數量就是不足，她會勘多次，里長們也盼改善，至今卻沒有進度。
侯友宜表示，有缺點就要虛心檢討，交通確實帶給他們壓力，如果覺得不好那為什麼其他國遊客會來呢？這對當地很多人的努力都不公平，抹煞大家努力。路平基本功沒做好都會檢查，會跟各單位一起，若要瘋起來施工，也要跟商家討論，一個月內盤點完成。
侯說，管線會請經發局邀集相關單位整理，希望半年左右處理好。公廁問題，九份公廁使用率高，會評估找點解決問題，也會找時間跟議員上去會勘。
觀旅局長楊宗珉坦言，九份地區很多私人土地，2020年有評估郵局旁邊的地可能可做公廁，還要再協調，若有機會會研議地目等相關部分突破。針對臭味部分，芳香劑、抽風機都有，真的是使用頻率太高，連掃廁所也需要跟民眾溝通，會在一個月做好相關資料。
楊宗珉補充，基山街（九份老街入口），全部遊客都是用那個廁所，周邊都有派人導引至周邊廁所，分散使用人潮，包括輕便路公廁、城隍廟廁所、五番坑公廁及九份遊客中心公廁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言