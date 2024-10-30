九份商圈公設問題多還被韓媒報導 侯友宜：該改善就改善

九份是新北知名景點，但議員批評，九份老街不只交通問題，還有路面有落差、公廁前有積水、公廁臭味被抱怨、老街門口標示不清、電線雜亂等，甚至還被韓國媒體負面報導。新北市長侯友宜今出席總質詢，他表示，有缺點就檢討，相關問題一個月內盤點完成。

觀光署統計2023年1至11月觀光遊憩據點排名跟人次，第一名林口三井Outlet破764萬人次，九份只有第四名僅364萬人次。新北市議員林裔綺指出，疫情後來九份的日韓觀光客最多，韓國超過8成，但卻被韓國媒體說評價差，包含交通差、公共設施問題，沒有得到好印象。

林裔綺認為，有這麼多問題，市府說有努力，但就是要公部門幫忙，店家有做出改變，不然怎麼那麼多遊客來？但這些問題還是存在，甚至有日本遊客打電話來跟店家抱怨。

林裔綺表示，以台北為例，就有公廁管理自治條例，新北還在討論研議，這都不用改善嗎？廁所環境就是最重要的門面，九份公廁數量就是不足，她會勘多次，里長們也盼改善，至今卻沒有進度。

侯友宜表示，有缺點就要虛心檢討，交通確實帶給他們壓力，如果覺得不好那為什麼其他國遊客會來呢？這對當地很多人的努力都不公平，抹煞大家努力。路平基本功沒做好都會檢查，會跟各單位一起，若要瘋起來施工，也要跟商家討論，一個月內盤點完成。

侯說，管線會請經發局邀集相關單位整理，希望半年左右處理好。公廁問題，九份公廁使用率高，會評估找點解決問題，也會找時間跟議員上去會勘。

觀旅局長楊宗珉坦言，九份地區很多私人土地，2020年有評估郵局旁邊的地可能可做公廁，還要再協調，若有機會會研議地目等相關部分突破。針對臭味部分，芳香劑、抽風機都有，真的是使用頻率太高，連掃廁所也需要跟民眾溝通，會在一個月做好相關資料。