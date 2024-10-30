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淡水人口將破20萬 屆時將有5名幸運兒 還不只獲黃金！

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡水除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。圖／新北民政局提供
淡水除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。圖／新北民政局提供

新北淡水持續發展，建設也逐漸到位，新北民政局宣布，淡水區人口即將突破20萬大關，為歡慶淡水人口成長達新的里程碑，將贈送給第20萬設籍淡水區的幸運民眾，及其前後各2名出生登記者創意金飾等賀禮，並規畫慶祝活動，邀市民共同見證淡水的發展與改變。

侯友宜表示，淡水歷經河港、鐵路、捷運等不同階段的蛻變，在近年更因淡海新市鎮、淡海輕軌等建設有突飛猛進的發展，移居的環境也吸引許多人至淡水定居。隨著淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大交通建設陸續啟動，未來將會有更多人選擇在淡水安居，大家一起迎接淡水20萬人，並分享這份喜悅。

淡水區長陳炳仲表示，淡海輕軌藍海線2期工程規畫案正在積極爭取行政院核定中，而橫跨淡水河兩岸的淡江大橋預計將在2025年完工，淡北道路則會在2029年通車，未來淡水對外交通將更加便利。除交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。

淡水區在人口數突破20萬人後，將舉辦「淡水小鎮變大城 邁向20新里程」慶祝活動，預計贈送給第20萬設籍淡水區的幸運市民黃金2錢，其前、後各2名出生登記的新生兒則有黃金各1錢，而這5位市民也都將獲得可免費搭乘1000次的輕軌票卡。

民政局長林耀長補充，依據戶政統計資料，截至昨日最新資料，淡水人口已達19萬9583人，預計最快在11月份突破20萬人，未來每周將於民政局社群粉專公布最新淡水累計人口數。

另外，即日起至11月8日止，只要分享歡慶淡水邁向新里程之活動貼文，並完成相關任務，就有機會獲得限量好禮，邀請市民一起參與，共同見證淡水的發展與改變。

新北淡水人口近期持續穩定上漲，引發討論。圖／聯合報系資料照
新北淡水人口近期持續穩定上漲，引發討論。圖／聯合報系資料照
淡水除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。圖／新北民政局提供
淡水除了交通發展，近年也建置國民運動中心、市民活動中心及公園，期望用完整的生活機能，帶動淡水人口持續增長。圖／新北民政局提供
新北淡水人口近期持續穩定上漲，每到尖峰時間幹道必塞。圖／聯合報系資料照
新北淡水人口近期持續穩定上漲，每到尖峰時間幹道必塞。圖／聯合報系資料照

淡水河 淡海輕軌 黃金

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