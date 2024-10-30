快訊

彰化三姊弟路口被撞飛…妹妹搶命8個月不治 2孫女接連離世阿嬤心碎

強颱康芮將侵台「最新風雨預測」 明天10縣市颱風假機會大

颱風天騎士遭路樹砸傷求償百萬 法院判國賠金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水人口將破20萬 侯友宜：第20萬入籍者送「2錢黃金」

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

淡水人口即將突破20萬人，新北市長侯友宜今天表示，淡水走了很漫長歲月，從小鎮變大城市，謝謝這麼多人喜歡淡水，預估11月中旬就會達到20萬人口，將贈送給第20萬設籍淡水區民眾黃金，前、後2名創意金飾等賀禮。

侯友宜說，淡水有山有海，是非常適合移居的城市，這幾年建設不管是淡江大橋、淡北道路，已經成為新的科技城市，很多國外旅客來到台灣最喜歡定居的地方就是淡水。

侯友宜說，11月中旬預估就會達到20萬人口，市府將辦理活動贈送給第20萬設籍淡水區民眾，前、後2名出生登記者創意金飾等賀禮，除了讓大家看到淡水之美，也希望大家多來淡水居住，淡水人口也年輕化，年輕人喜歡居住的地方。

三重銀新未來城卡在中央，被問到新北還有多案仍在中央審議，侯友宜說，新北持續跟中央溝通，新北有很多大型都市更新，期待中央給新北加油支持，尤其蘆洲南北側，還有很多土樹三鶯的開發區塊，希望中央盡速審查，新北人口很多、都市發展很快，新北邁向國際，有賴中央支持。

侯友宜 淡水

延伸閱讀

板殯拆遷或改建 侯友宜：最慢114年1月確定方向

敬老卡叫車長者霧煞煞 侯友宜：一個月評估1999能否轉接

【即時短評】白、藍營選票重疊 第三勢力成左右新北選情關鍵

中央新增天氣預報時段 新北研議是否要延後公布颱風假

相關新聞

淡水人口將破20萬 侯友宜：第20萬入籍者送「2錢黃金」

淡水人口即將突破20萬人，新北市長侯友宜今天表示，淡水走了很漫長歲月，從小鎮變大城市，謝謝這麼多人喜歡淡水，預估11月中...

淡水人口將破20萬 屆時將有5名幸運兒 還不只獲黃金！

新北淡水持續發展，建設也逐漸到位，新北民政局宣布，淡水區人口即將突破20萬大關，為歡慶淡水人口成長達新的里程碑，將贈送給...

下屆新北市長前哨戰 綠營猛攻李四川

新北環狀線0403震損成市長選舉前哨戰。民進黨市議員卓冠廷連2天質疑北市副市長李四川任新北副市長時主責，如今卻把責任推給...

2026新北選市長 綠估三黨拚鬥

2026新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧已表態參選，黨內初選可能與秘書長林右昌一決高下，綠營評估可能三腳督，是取回政權契機...

「銀新未來城」卡關 新北怨中央

新北三重區銀髮宅「銀新未來城」2020年提報內政部審議，卡關4年。民進黨議員昨質詢問何時能動工，市長侯友宜表示，10月曾...

北市敬老卡 可抵市聯醫掛號費

北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡持卡近60萬人，但每月僅6%用戶用完480點。議員要求開放積點或再擴大使用範圍。社會局表示，明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。