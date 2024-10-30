淡水人口將破20萬 侯友宜：第20萬入籍者送「2錢黃金」

淡水人口即將突破20萬人，新北市長侯友宜今天表示，淡水走了很漫長歲月，從小鎮變大城市，謝謝這麼多人喜歡淡水，預估11月中旬就會達到20萬人口，將贈送給第20萬設籍淡水區民眾黃金，前、後2名創意金飾等賀禮。

侯友宜說，淡水有山有海，是非常適合移居的城市，這幾年建設不管是淡江大橋、淡北道路，已經成為新的科技城市，很多國外旅客來到台灣最喜歡定居的地方就是淡水。

侯友宜說，11月中旬預估就會達到20萬人口，市府將辦理活動贈送給第20萬設籍淡水區民眾，前、後2名出生登記者創意金飾等賀禮，除了讓大家看到淡水之美，也希望大家多來淡水居住，淡水人口也年輕化，年輕人喜歡居住的地方。

三重銀新未來城卡在中央，被問到新北還有多案仍在中央審議，侯友宜說，新北持續跟中央溝通，新北有很多大型都市更新，期待中央給新北加油支持，尤其蘆洲南北側，還有很多土樹三鶯的開發區塊，希望中央盡速審查，新北人口很多、都市發展很快，新北邁向國際，有賴中央支持。