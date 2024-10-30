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求救鈴失效、磁磚剝落 社宅頻出包 北市府清查改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市福星、廣慈社會住宅近期陸續開放入住，品質卻出現問題，住戶在福星社宅受困安全梯間內，按求救鈴毫無反應；廣慈社宅磁磚剝落。議員指都發局應要求建商做好品質管理，別讓社宅品質不佳淪為北市代名詞。都發局承諾全面清查、檢視相關機制，維護設備。

民進黨市議員陳怡君表示，日前接獲住戶陳情，走樓梯運動返回10樓住家，安全門卻推不開，按門旁求救鈴發現失效無法回彈，只能從10樓再走回1樓，才得以脫困改搭電梯。

「這種設施比玩具還爛」陳怡君說，市府耗費巨資打造社宅，開放沒多久就這樣，應該要檢討；此外造價182億，號稱北市風景最美、地段最貴、造價最高的廣慈社宅，入厝時，市府還出書教戰社宅經驗，啟用才2年就被發現外牆多處磁磚掉落，公共區域、地下停車場零星漏水，十分落漆，北市社宅品質瑕疵非首次，都發局與住都中心難辭其咎。

都發局表示，工程人員將會同物管人員巡視，有缺失部分即時改善，部分社宅如有設備故障情形，已請住都中心就所屬社宅全面清查，並檢視定期檢查機制，維護設備正常運作。

住戶 北市 社宅

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