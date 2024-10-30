新北電纜下地達73% 將全市推進

新北市淡水區新春街電纜下地後的街景。圖／新北市經發局提供 新北電纜下地進度達73.4%，原規畫蘆洲、板橋、新莊列示範區，向經濟部爭取經費要拚3區攻95%目標，評估後認為可全面推動，資源平均分配到各行政區。基隆電纜下地66%，正加大推動力道，市長謝國樑說，要讓天際線變漂亮，電纜地下化是重要一步。

新北2020年啟動電纜地下化專案，至2023年已下地電桿927支，電纜下地並非讓電纜線、變壓器消失，仍有變壓器、開關及引上管等設備在地面，民眾通常不願有這些設備在住家附近。

淡水區長陳炳仲說，電纜下地有2項關鍵因素，一是設置地點，二則台電施工進度，工程不難，但要取得變電箱設置位置很花時間，若沿線沒學校、公園等公有地，要毗鄰店家、住家等私地時，常要花長時間協調，有案子因而卡關。

例如先前施作的淡水水碓商圈電桿下地，中山北路一段是淡水主要道路，一度因住戶不同意在自家牆面設置引上管而停擺，里長、住戶及台電多方協調，最終將路燈改造成引上桿，過程耗時5個多月；淡水新春街也因里長反映纜線雜亂、電桿位於路口轉角危及用路人視線，鄰近住戶同意引上管設置，才順利成案。

謝國樑昨前往基隆市東信路一帶勘查，謝表示，電纜地下化是重要政見，孝一路已完成，可在崁仔頂一帶看到效果，孝三路正要施作，加上施工中的東明路、東信路，各區域會規畫期程逐步推進。

台電基隆區營業處長陳据湖說，基隆道路相對窄，又多山坡地，增加電纜下地難度，只要變電箱設置點的「民情面」可解決，技術面都會克服，會盡量縮短工期。透過「半半施工」，分階段施作，減低交通衝擊。

基隆市議員何淑萍、韓世昱關心電纜下地進度，何說，希望早日全面地下化，變箱電選址要和民眾妥善溝通。韓建議地下化施工時，一併改善道路、水溝，讓環境更安全。