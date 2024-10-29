政府打炒房 線上賞屋平台進軍房市 降低買賣糾紛！

山陀兒颱風後的豪雨致災，三芝區的陳厝坑溪堤防潰堤，導致大水溢堤沖進一旁的苗圃，歷時三個多禮拜，苗圃業者將大水沖上來的泥沙清理完成，不過還有大量被水淹過的苗栽無從救起只能任其凋零，為此市議員鄭宇恩也到苗圃辦理會勘，希望能夠加速堤防的修復，讓青年返鄉耕耘的青農們可以安心的在家鄉耕作打拼。

2024-10-29 19:23