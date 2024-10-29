政府打炒房 線上賞屋平台進軍房市 降低買賣糾紛！
政府打炒房措施上路，央行宣布第7波信用管制後，房市交易量也跟著急凍！六都平均月減12.3%，熱度降溫的速度，面對房市交易下滑，包括建商、房仲和代銷業者聯手搭建平台，要讓房市交易更公開透明。
房地產自媒體平台「35大聯盟」下午在在台北東方文華酒店舉辦上市發表會，希望打造更具保障和信任的交易環境。知名網紅、也是房地產平台創辦人TED表示，在房地產萎縮期，隨著投資客的減少，未來房市的主要買家群體將以首購族、自住者為主，不再如以往由房市老手主導，這樣的消費結構轉變將對交易安全及公平性帶來挑戰，尤其是在房地產交易中，動輒百萬或千萬的糾紛不容忽視。
「35大聯盟」成立，希望藉由多增加一層審核機制，並且配合司法院正在推廣的ADR訴訟外紛爭解決機制，讓爭議的調解更有效率，讓買方、賣方及仲介方在交易過程中選擇更加謹慎，從而降低潛在的糾紛風險。房市環境中仍存在大量知識和資訊不對等的現象，尤其在合約部分，許多消費者難以理解其中條款的具體含義，也不清楚應如何主張自身權益或履行責任，若發生糾紛，進入民事訴訟可能曠日廢時，一般民眾根本無法承擔，「35線上賞屋」推出新的房地產交易平台，提供最新的市場資訊、法規、稅務及財務知識，幫助消費者更精準、快速地掌握交易要點，減少不必要的風險，讓用戶輕鬆搜索到合適的物件，並提供「AI一鍵變裝」功能，使用戶能立即感受家的設計靈感。
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