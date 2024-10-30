北市敬老卡 可抵市聯醫掛號費

北市敬老悠遊卡、愛心悠遊卡持卡近60萬人，但每月僅6%用戶用完480點。議員要求開放積點或再擴大使用範圍。社會局表示，明年將試辦敬老卡可抵台北市立聯合醫院掛號費，但僅限中低收入戶民眾，最高50點，新北則尚不跟進。

北市議會民政委員會昨由社會局工作報告，議員游淑慧說，敬老卡計程車使用額度去年從50提高到65元，但仍低於其他縣市，應提高至100元；前市長柯文哲任內她已提議扣抵聯合醫院掛號費，但當時柯回應「這樣會影響一般診所生意」，沒有下文。

社會局長姚淑文表示，敬老卡所有長者如果都用完480點，經費需34億元，去年經費編列13億1千多萬元，今年近17億元。

游淑慧質疑，預算僅編列一半，使用率也不到50%，政策「偷雞摸狗」、動手腳，讓敬老卡點數長者「看得到吃不到」，說穿了「就是要長者用不完」。

姚淑文表示，北市府會逐年擴大使用，今年增加國道客運，低收入戶到市聯醫就診免掛號費，明年也將試辦中低收可用敬老卡付掛號費。但游淑慧仍批是「動手腳」。

台北市社會局表示，明年敬老卡、愛心卡試辦折抵掛號費對象為中低收入戶65歲上長者（原住民55歲），及領有中低老人生活津貼65歲以上長者（原住民55歲），試辦地點市聯醫7大院區，扣抵額度每次掛號費最高50點。

新北敬老卡暫不跟進

新北市敬老愛心卡同樣每月480點，市議員黃淑君、卓冠廷昨質詢時，分別提到敬老卡叫車不方便、剩餘點數用不到、增加使用項目，以及減少展延登記次數等。

市長侯友宜承諾，1個月內評估1999能否轉接叫車，並在北北基桃平台檢討展延登記及剩餘點數。至於折抵聯醫掛號費，社會局說，新北聯醫已提供低收免掛號費和部分負擔，中低收也提供藥品部分負擔，尚不跟進。