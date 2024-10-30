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「銀新未來城」卡關 新北怨中央

聯合報／ 記者葉德正李成蔭李人岳／連線報導
新北市三重區銀新未來城目前在中央卡關，現況長滿雜草。本報資料照片
新北市三重區銀新未來城目前在中央卡關，現況長滿雜草。本報資料照片

新北三重區銀髮宅「銀新未來城」2020年提報內政部審議，卡關4年。民進黨議員昨質詢問何時能動工，市長侯友宜表示，10月曾被要求補充公益回饋內容，將盡速修正送出，他也抱怨，公益回饋早在2年前就可以講，「哪有一個會議隔2年才開1次」？

內政部國土管理署表示，新北市府依專案小組建議意見修正並補充資料後，就可交由專案小組繼續討論，中央均依程序處理，未延宕。

議會市政總質詢，民進黨議員陳啟能指出，三重民眾關心銀新未來城計畫，在侯友宜任期內能否動工？當初他要求市府把預定地做臨時停車場，現有200多個汽車格，但周邊17個里逾7萬人，卻僅1090多個車格，市府若無法讓銀新未來城加速，應提供更多車位滿足需求。

侯友宜說，中央要求銀新未來城要有更多公益回饋，「我都全力配合」，只要中央趕快核定，但「哪有一個會議隔2年才開1次會」？陳啟能為中央緩頰，稱是擔心有營利行為，才要求市府提更多公益回饋；侯說，「這2年前就可以告訴我」，希望不管哪一黨執政，都要以人民為考量。

侯忍不住說，市府推動銀新未來城多年，還為此拜會兩任衛福部長，會趕快提報修正內容，希望明年初中央核定，任期內趕快動工。

國土署表示，主管機關衛福部有其考量，其次該地屬學校用地，如今要變更使用，同時引進企業做商業使用，功能屬性複雜許多，當地居民也有陳情意見，都委會專案小組須審酌各方意見。

侯友宜 公益

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