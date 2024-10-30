2026新北選市長 綠估三黨拚鬥

2026新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧已表態參選，黨內初選可能與秘書長林右昌一決高下，綠營評估可能三腳督，是取回政權契機；國民黨在新北執政近20年，黨內大老承認有輸不得的壓力；民眾黨立委黃國昌則被視為「可能左右戰局的力量」。

蘇巧慧昨電台受訪說，她向父親蘇貞昌請益，父親交代她說，新北幅員廣闊，要更打拚、找時間休息。被問及黨內的可能對手，林右昌仍有意參選新北市長，她說，依黨內制度就以民調為準，「我報自己的名，但我不能阻止別人報名」。

蘇系立委張宏陸間接證實，蘇巧慧和賴清德總統互動也很好，「（和林右昌）兩位都是國王人馬」，對新北夠熟是蘇的優勢。新北議會席次中，蘇系居多，蘇巧慧人和也不錯；林右昌是且戰且走，但擔任黨秘書長反而綁手綁腳。

張也說，黃國昌對選新北市長意願很高，持續強化組織戰力，2026新北之爭可能是三腳督，「民眾黨參戰，對民進黨有利」，因有一定票房，且和藍軍的票重疊性較高。

正國會立委李坤城說，蘇巧慧、林右昌都勤跑基層，表態與否已不用明言，現階段談派系合作還太早，「兄弟爬山各自努力」。不過，一名藍營立委說，綠營內鬥一向嚴重，蘇巧慧終究不是賴的人馬，與林右昌和賴總統互動相比，親疏有差。

綠營磨刀霍霍備戰，力求奪回新北政權，藍營有意參戰者持續爭取曝光，市長侯友宜最近忙於議會備詢，市政行程幾都由副市長劉和然主持，拉抬聲勢。近日傳出藍營高層力推雲朗集團總經理盛治仁參選，但盛以「沒有的事」否認，呼聲高的台北副市長李四川也不鬆口。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，蘇巧慧年初才選完立委，現在就說要選市長，民眾會怎麼想？反觀李四川，現在就是做好北市副市長，若新北市民需要李，2年後自然會選擇。

「不用怕啦。」國民黨前秘書長李乾龍說，國民黨在新北執政多年，人才很多；他主張有意參選者不必提早表態，要選民表態，才是真實民意。