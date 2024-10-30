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下屆新北市長前哨戰 綠營猛攻李四川

聯合報／ 記者葉德正李成蔭林麗玉鍾維軒／連線報導

新北環狀線0403震損成市長選舉前哨戰。民進黨市議員卓冠廷連2天質疑北市副市長李四川任新北副市長時主責，如今卻把責任推給新北市府，昨再轟李是「新北太上皇」。李說，2次簽約他都不在新北服務，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」。

卓冠廷前天質詢時說，環狀線是「在李四川手上簽的合約」，新北市府搞不清楚情況，就付給廠商威京集團的中華工程14億元，簽約的北市府竟不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成為李四川的「細漢」。他昨再度轟新北市府為環狀線先墊14億元款項讓李四川卸責，北市還發新聞稿為新北澄清，「李四川成了新北太上皇」。

卓冠廷說，地震（震度）明明僅5.5級，不到6級，合約也規範應該保固，結果新北市府還是先付錢，如果威京集團倒閉了呢？

綠營近半個月來拉高分貝猛攻環狀線修繕工程，讓人嗅到新北2026提早開打的意味，藍營分析，民進黨假想敵已鎖定李四川。

北市府副發言人郭音蘭也回擊，卓冠廷是為選舉假想、做政治操作，環狀線委託興建、營運的行政契約，分別由台北前市長馬英九、柯文哲，和前台北縣長周錫瑋、新北前市長朱立倫簽訂。

李四川也說，不論興建或營運合約，他都不是新北副市長，「可見卓冠廷根本不用功」。李還說，北市沒有不負責，雙北有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定，若屬工程保固問題，北市府會負責並向中工求償，若是地震造成，則由新北市府負責。

新北市長侯友宜也說，保固合約中有天災或設計等問題，責任可能不是只有中工，但「該賠償的一毛錢都不會放過」。北市捷運局回應，依設計契約規定，廠商須符合國家頒布耐震設計規範完成設計，就是要符合6級；廠商是否免責，須依契約及專業鑑定結果認定。新北捷運局長李政安也說，災損究竟是設計或施工問題待釐清，廠商有天災免責條款。

新北市議會國民黨團總召陳偉杰說，環狀線在地震中損壞是天災或人禍，須釐清責任歸屬，綠營民代硬要批李四川卸責明顯是政治攻防；藍委洪孟楷說，李四川在工程界有一定品牌，綠營民代把環狀線善後捲入政治攻防，恐怕會自傷。

北市府 李四川

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