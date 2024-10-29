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敬老卡叫車長者霧煞煞 侯友宜：一個月評估1999能否轉接
新北市敬老愛心卡每月有480點，市議員黃淑君、卓冠廷今質詢，分別提到敬老卡叫計程車不方便，減少展延登記次數、剩餘點數用不到及增加使用項目。新北市長侯友宜承諾，ㄧ個月內評估1999是否能轉接叫車，並在北北基桃平台檢討展延登記及剩餘點數。
黃淑君說，新北市2024年敬老卡有效持卡人數為76萬2118人，每位長輩每年如實使用，總預算應高達43億8979萬元，但2025年預算僅編列19億3143萬，表示長輩使用率不到一半；長者也反映叫計程車狀況多，如不知有哪些配合車隊，建議可從1999設定轉接代為叫車。
黃也說，敬老卡每半年都要登記一次才能展延，對民眾來說並不方便，認為應有自動展延系統。卓冠廷則提到剩餘點數若低於使用金額無法扣點，餘點不應每個月重置。社會局長李美珍解釋，審計有稽核機制，因此展延設定半年一次，現正與台北市討論中展延跟餘點使用。
侯友宜說，預算是按上一年度的執行狀況編列，只要既有社會福利能支撐，敬老卡會朝更開放方向走，並承諾一個月內檢討敬老卡叫車服務，至於展延登記則需與北北基桃共商，未來將列入跨平台會議討論。
至於北市敬老卡未來可抵北市聯醫掛號費，新北社會局說，新北聯醫已提供低收入戶免掛號費、免部分負擔優惠，對中低收入也提供藥品部分負擔優惠，暫不跟進，但使用範圍將視市府財源，朝多元化方向努力。
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