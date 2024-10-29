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黃國昌岳父建案遭懷疑挖破瓦斯管線 北市允稽查

中央社／ 台北29日電

北市議員陳怡君今天指出，立委黃國昌岳父於中山區一處建案附近的住戶常聞到瓦斯味，懷疑是建築工程挖破管線，但市府屢次查察無果。北市建管處允諾稽查。

黃國昌下午出席民眾黨團舉辦的公聽會前，媒體詢問到有關陳怡君質疑一事，黃國昌僅表示，毫無所悉，一切依法辦理。

民進黨台北市議員陳怡君今天下午在台北市議會定期大會工務部門質詢表示，台灣民眾黨立法委員黃國昌的岳父於中山區長春路建案，曾被媒體報導工地坡道未通過就偷跑施工，導致人行道及路面破損，讓民眾摔傷。

陳怡君說，近期接獲工地附近住戶陳情，表示有怪手在工地挖斷瓦斯管線，導致半夜還聞得到濃厚瓦斯味，讓住戶人心惶惶，直言此工地可能是不定時炸彈，住戶也提到瓦斯管線可能被挖斷多次，常無熱水可用。

陳怡君表示，住戶提供的照片顯示，上週有2輛瓦斯漏氣搶救車執行搶救任務，連北市新建工程處委託廠商都曾派員到場巡檢，民眾也提供挖斷瓦斯管照片佐證。

陳怡君指出，向台北市產業發展局及建築管理工程處索取資料，卻發現此工地建案地址沒有瓦斯管線搶修紀錄，其中有異，要求市府檢討。

她表示，建管處應主動清查工地，才能避免之後若真發生重大工安狀況再究責，否則可能為時已晚。北市建管處長虞積學在議場允諾稽查。

產發局會後提供資料指出，針對中山區長春路附近建案因施工造成瓦斯管路損壞，是民眾自行通報瓦斯公司，未透過市政府通報系統轉交，所以市府通報系統無紀錄，相關資料僅登錄在瓦斯公司通報系統，瓦斯公司只要收到通報，都會在通報當天立即派員前往進行修復。

住戶 北市 黃國昌

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