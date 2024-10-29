汐止中興路人行道拓寬 學校舊側牆盼一併改善

汐止區金龍國小在中興路側的人行道拓寬整頓工程進入最後階段，不過，學校側牆因為老舊還有孔洞，地方希望能夠一併改善，所以，新北市議員白珮茹到現場了解後，也將請相關單位協助整理，讓人行道工程完工後，整體門面景觀更好。

新北市議員白珮茹表示，主要是因為金龍國小中興路的側牆，之前養工處已經在側牆下方有磨石子，里長陳南海的意思是孔洞還有圍牆很老舊，希望能夠將孔洞做整理，讓施工完成後，門面看起來可以更乾淨，目前來看整個輪廓都已經拉出來，原本的路廊變得非常寬闊，菜市場週邊不論是來採買是住在附近的住戶，走路的空間都變寬闊，希望養工處能夠儘快將這最後一哩路，圍牆的泯石子還有美化可以再加強，讓這段人行道在開放後，大家可以走的更舒服，環境也更好。

北峰里長陳南海說，中興路人行道等了2、3年，終於在進行改造，大約再一、二個月，就會完工，人行道變開闊之後，民眾要休閒運動或是去買菜，還有新做了公車候車亭，等車都更舒適。