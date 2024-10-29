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綠頻打李四川提早開戰？ 藍反嗆：整天搞選舉必遭唾棄

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷昨於市政總質詢指出，當初合約是在時任新北副市長李四川手上簽約，當時就說有問題是台北市府要負責，如今李四川到台北當副市長，怎麼又變成新北要負責。記者李成蔭／攝影
新北環狀線因地震災損仍修復中，新北市議員卓冠廷昨於市政總質詢指出，當初合約是在時任新北副市長李四川手上簽約，當時就說有問題是台北市府要負責，如今李四川到台北當副市長，怎麼又變成新北要負責。記者李成蔭／攝影

民進黨新北市議員近日頻打台北副市長李四川，替新北市長侯友宜抱不平，外界認為是在製造兩人嫌隙，也要讓新北選戰提早開打。國民黨新北市黨部表示，國民黨有自己的步調，民進黨這樣搞選舉只會遭民眾唾棄，國民黨前秘書長李乾龍表示「不用怕啦」，國民黨在新北執政多年，會找出最強人選。

環狀線0403地震受損迄今未修復，新北市議員卓冠廷昨質疑李四川簽約，邦把責任都丟給新北市府，新北市府成李的「細漢」，今再批李是「新北太上皇」。外界視為新北2026提早開打，民進黨的假想敵已鎖定李四川，也好奇國民黨的布局。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，現在還有兩年的時間，國民黨會照自己的步調走，由黨中央來整體規畫，民進黨要做這種選舉操作，國民黨不必隨之起舞，現在最重要還是做好市政，這樣搞選舉只會讓民眾唾棄。

黃志雄也說，立委蘇巧慧年初才選完立委，現在就說要選市長，做很多不是蘇該做的事情，這樣民眾會怎麼想？反觀李四川現在就是好好做好台北市副市長，若民眾需要李，兩年後自然會選李。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰也說，離市長選舉還有兩年多的時間，布局上還是要設法延續國民黨在新北的施政路線，人選要能了解各地方需求，可提早跟大家溝通，花點時間來整合出最好人選。

一名台北的國民黨務人士指出，地方不少基層幹部很焦急，也盼想選的趕快表態，不過以李四川來說，若民調不高，他根本不用急著表態，如果民調夠高，那就更不用表態，屆時自然會是李出線。

「不用怕啦」李乾龍表示，國黨人才很多，目前也兩三位都表態，相信一定會走民調來決定，這都有機制；國民黨在新北執政快20年了，有輸不得的壓力，一定會花時間找出最強棒。他對於新北執政多年基礎很有信心並說，有意參選者不必提早表態，而是要老百姓表態，一票票投出來表態支持誰，那就是誰。

台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影
台北市副市長李四川。記者林麗玉／攝影

國民黨 李四川

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