淡水聖賢祠釋出115骨骸櫃位 擬再增設櫃位應民眾需求

新北市淡水區第一公墓公有納骨塔聖賢祠，為了提供更多市民為祖先入塔需求，日前釋出塔內115個骨骸櫃位，並且公告依照程序舉辦，公正公開的抽籤選位順序，但僅有44位需求民眾，另外對於骨灰櫃位的部份，未來區公所也會與民政局來研擬增設櫃位，以符合民眾的需求。

淡水區長 陳炳仲表示，由於先前在聖賢祠有許多的骨骸櫃位是由舊塔遷移置新塔當中，而這段時間包括有遷出及骨骸轉成較小的骨灰櫃位的也都有，因此就釋出115個骨骸櫃位。對此里長會長出席參與，並且關心未來的增設狀況。

淡水里長聯誼會長黃俊雄也表示，能夠有釋出櫃位相當不容易，若有需求的民眾也可以到區公所來登記。

淡水區長陳炳仲也表示，由於隨著聖賢祠骨灰櫃位需求愈來愈高，因此未來也會針對塔內空間來調整，並且研擬增設骨灰櫃位，讓淡水區市民能夠就近祭祖。