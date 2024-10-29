從傳產回鄉務農 雙溪子弟呂孟璋種出冠軍山藥

雙溪子弟呂孟璋，五年前回到家鄉接手家裡的田地，開始種植山藥，經由前輩指導再加上自己的研究，使用零餘子，也就是山藥的種子來種植，用零餘子種植需更加細心照顧，這幾年也讓他頗有心得，今年參加新北市山藥評鑑獲得冠軍，今(29)日雙溪區區長林銚傑也特地來到呂孟璋的山藥田體驗挖山藥，也盛讚他僅以五年的時間就種出冠軍山藥，真的很厲害。

呂孟璋在大陸經商十多年，從事的是傳統產業，幾年前因為疫情返台，便在家鄉雙溪種植山藥，因為從小耳濡目染看家人種山藥，加上很多前輩的指導及自己這幾年的鑽研，讓他現在種山藥很有心得。

呂孟璋對於土壤品質要求較高，因此山藥一年一期收成，就會休耕兩年，讓土地涵養後再繼續使用，也因此種出的山藥口感綿密Q彈，營養價值也高，不過，山藥的採收還是需要人力，無法完全用機具取代，也因此產量會受限。

不過呂孟璋說，對種山藥真的很有興趣，才能堅持多年，如今能獲得青睞，獲選為新北市山藥冠軍，也算是這幾年努力的成績單。

雙溪區區長林銚傑說，呂孟璋先生是今年新北市山藥評鑑原生種-非管子栽培組的冠軍，過去只知道吃山藥，今天特地來體驗如何採收山藥，確實是滿辛苦的。歡迎民眾來到雙溪食在地吃當季，品嘗這屬於秋冬的好滋味。