淡水新市鎮人口增加 近3萬人的崁頂里將劃成3個里

新北市淡水區人口快速增加，因應淡水新市鎮發展愈來愈快速，近期淡海國小的完成及崁頂市民活動中心的啟用，讓新市鎮機能完善，而直逼三萬人的崁頂里，將新增2個里，一分為三，以沙崙路二段、新市二路及義山路一段為分界，淡水區里編組調整說明會，邀集各里長說明未來規劃，並且進行意見交流。

淡水區長陳炳仲表示，由於面積3.547平方公里的崁頂里，人口數已經達到29,457人，人口密度每平方公里為8305人，就目前規劃，將會新增2個里，一分為三，以沙崙路二段、新市二路及義山路一段為分界，分為A、B、C三個里人口分配分別為12538、8222以及8697人，而目前擬定完後將會聽取地方意見再做調整。

崁頂里長吳庭岳表示，今年底淡水即將達到20萬人口，而崁頂里也會突破三萬人口，在這基數底下，里民的福利也容易被稀釋掉，而管理上也會比較吃力。

區長陳炳仲指出，去年新北市政府組織自治條例修正通過，而今年開始啟動，以新北市全數里別在做調整，除了三重減少4個里、瑞芳減少6個里、林口增加4里及淡水增加2個里之外，里界及鄰長規劃也會一併來調整，在地方三場說明會後，年底公所提報、明年民政局審查送交市議會，最快在2026年下一屆地方選舉就會實施。