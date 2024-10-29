三芝陳厝坑溪堤防潰堤沖苗圃 議員會勘盼加速修復

山陀兒颱風後的豪雨致災，三芝區的陳厝坑溪堤防潰堤，導致大水溢堤沖進一旁的苗圃，歷時三個多禮拜，苗圃業者將大水沖上來的泥沙清理完成，不過還有大量被水淹過的苗栽無從救起只能任其凋零，為此市議員鄭宇恩也到苗圃辦理會勘，希望能夠加速堤防的修復，讓青年返鄉耕耘的青農們可以安心的在家鄉耕作打拼。

富朵苗圃黃信輝說，目前已經將大水沖上來的泥沙清理完成，一眼望去看似復原過後欣欣向榮充滿生機，但其實還有大量被水淹過的苗栽無從救起，葉片正在變黃凋零中，損失苗栽恐破萬株，如此也讓返鄉耕耘的農路備受打擊。

為了加速重建，市議員鄭宇恩也到苗圃辦理會勘，透過整條陳厝坑溪的災點盤點，要逐一的進行復建工程，雖然復建之路漫長，但也期待透過堤防的修復與補強，能夠讓返鄉耕耘的青農們未來可以更安心的在家鄉耕作打拼。

市議員鄭宇恩指出，會勘邀集水利局、農業局及區公所等相關局處單位前來察看，透過區公所盤點彙整的災點圖，要來進行復建工程，也期待透過加速的農損補償與復建工作，要將損失減輕並且將護岸、堤防修好，盡快還給青農們有保障的農作環境。