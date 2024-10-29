三芝陳厝坑溪堤防潰堤沖苗圃 議員會勘盼加速修復
山陀兒颱風後的豪雨致災，三芝區的陳厝坑溪堤防潰堤，導致大水溢堤沖進一旁的苗圃，歷時三個多禮拜，苗圃業者將大水沖上來的泥沙清理完成，不過還有大量被水淹過的苗栽無從救起只能任其凋零，為此市議員鄭宇恩也到苗圃辦理會勘，希望能夠加速堤防的修復，讓青年返鄉耕耘的青農們可以安心的在家鄉耕作打拼。
富朵苗圃黃信輝說，目前已經將大水沖上來的泥沙清理完成，一眼望去看似復原過後欣欣向榮充滿生機，但其實還有大量被水淹過的苗栽無從救起，葉片正在變黃凋零中，損失苗栽恐破萬株，如此也讓返鄉耕耘的農路備受打擊。
為了加速重建，市議員鄭宇恩也到苗圃辦理會勘，透過整條陳厝坑溪的災點盤點，要逐一的進行復建工程，雖然復建之路漫長，但也期待透過堤防的修復與補強，能夠讓返鄉耕耘的青農們未來可以更安心的在家鄉耕作打拼。
市議員鄭宇恩指出，會勘邀集水利局、農業局及區公所等相關局處單位前來察看，透過區公所盤點彙整的災點圖，要來進行復建工程，也期待透過加速的農損補償與復建工作，要將損失減輕並且將護岸、堤防修好，盡快還給青農們有保障的農作環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言