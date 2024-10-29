新北歡樂耶誕城被稱「撒旦城」 觀旅局：少數人意見

新北市歡樂耶誕城11月15日開城，新北市議員山田摩衣今天總質詢，要求市府落實交通維持計畫，否則已經被不少居民稱為「撒旦城」。觀旅局長楊宗珉直言「那是少數人意見」，新北市長侯友宜強調，會努力把耶誕城辦得越來越好。

今年新北市歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，推出全新角色、LED城堡主秀、百變耶誕樹等8大亮點，活動將於11月15日開城後接續登場，將一路到明年元旦，讓民眾體驗歡樂耶誕氣氛。

山田摩衣今天表示，耶誕城將開城，每年交通問題，都讓不少民眾苦惱，且耶誕城每年主題只是單純換圖案，呈現方式都是把圖案投射在市府建物上，裝飾燈也是大同小異；楊宗珉強調，每年設計都不一樣，呈現方式也不一樣。

侯友宜說，市府尊重所有聲音，目前交通已改善非常多了，會努力辦得越來越好，去年耶誕城吸引762萬人來玩，周邊商家也都笑咳咳，今年也會吸引更多人來，市府一定會把耶誕城及活動相關配套做好。