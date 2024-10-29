求救鈴失效、磁磚剝落...議員批社宅品質不佳 都發局：持續巡檢改善

台北市福星、廣慈社會住宅近期陸續開放民眾入住，品質卻出現問題，有住戶發發現福星社宅被困在安全梯間內，按求救鈴毫無反應；廣慈社宅也出現磁磚剝落狀況，議員指出，都發局應要求建商做好品質管理，不要讓社宅品質不佳淪為北市「代名詞」。都發局允諾，會全面清查、檢視相關機制，維護設備。

陳怡君表示，日前接獲住戶陳情，走樓梯運動返回家裡樓層，結果被鎖在安全門外無法推開，按了安全門旁求救鈴尋求幫助，卻發現求救鈴按下去無法回彈，完全起不了任何作用，只能從10層樓慢慢爬樓梯到一樓，才得以脫困。

陳怡君說，市府耗費鉅資打造的社宅，才開放沒多久「設施比玩具還爛」。此外造價182億，堪稱是台北市風景最美、地段最貴、造價最高的廣慈社宅，起用沒多久，也有民眾發現外牆有多處磁磚掉落、公共區域、地下停車場有零星漏水，十分落漆。

陳怡君批評，廣慈社宅入厝時，北市還出書教戰社宅經驗，如今啟用二年，卻面臨掉磁磚的窘境，住戶擔心掉落一塊瓷磚後，旁邊的磁磚也會跟著搖搖欲墜，萬一變成磁磚雨砸傷人危及民眾，後果將不堪設想。

陳怡君說，社宅品質非報修完結案了事，都發局都應有責任要求興建建商做好品質管理，不應讓社宅成為品質不佳的代名詞，社宅品質瑕疵非首次，每個社宅皆有類似狀況，申請報修次數屢創新高，興建、管理的都發局與住都中心難辭其咎。