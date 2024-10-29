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新北電纜下地達73%...取消3示範區計畫 續推全市平均資源

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北電纜下地截至今年8月統計已達73.4%。圖為淡水淡水新春街電纜下地前／新北經發局提供
新北電纜下地截至今年8月統計已達73.4%。圖為淡水淡水新春街電纜下地前／新北經發局提供

新北電纜下地截至今年8月統計已達73.4%，經發局曾規畫將蘆洲、板橋、新莊作為示範區，向經濟部爭取經費，將這3區電纜下地拚到95%。不過經評估後，經發局仍以全市下地為主，持續推動，讓資源能平均分配到各行政區。

為顧及城市天際線、提升供電可靠度及供電容量，新北從2020年起啟動電纜地下化專案，截至2023年累計已下地電桿927支，據台電8月資料顯示，新北整體纜線下地比率已達73.4%。不過電纜下地並非讓電纜線、變壓器消失，仍有變壓器、開關及引上管等設備在地面上，因此常遇到民眾不願將這些設備，放在住家附近。

淡水區長陳炳仲說，電纜下地有2項影響關鍵因素，一是變電箱設置地點，二則台電施工進度，工程本身不難，但要取得變電箱設置位置「很花時間」，尤其電纜沿線沒有學校、公園等公有地，經過店家、住家等私地時，就需長時間協調，甚至聽聞有案子因而卡關。

比如先前施作的淡水水碓商圈電桿下地，因中山北路一段市淡水主要道路，一度因住戶不同意在自家牆面設置引上管而停擺，里長、住戶及台電多方協調後，最終將路燈改造成引上桿，溝通耗時5個多月；淡水新春街也因里長反映纜線雜亂、電桿位於路口轉角危及用路人視線，鄰近住戶同意引上管設置，才順利成案。

台電也說，電纜地下化阻力包含地面埋設既有管線已無空間、人行道淨寬不足，以及涉及私地或供電設備位置鄰近用戶，遭到居民反對等，並坦言私人土地幾乎不可能獲同意，台電多在公有地才有辦法設置變電箱，比如塗銷的機車格等。

新北淡水淡水新春街電纜下地。圖／新北經發局提供
新北淡水淡水新春街電纜下地。圖／新北經發局提供

住戶 台電 淡水

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