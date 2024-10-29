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新店陽光直排輪場全面翻新 溜冰更安全

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市新店陽光運動公園直排輪場，因使用率高致地坪多處破損，過去皆以修補方式處理，新北市政府高灘地工程管理處為提供更安全的溜冰場地，今年6月起封閉場地全面整修場內地坪，除鋪面重整外，另增加2處初學者練習區，場地整修後煥然一新，10月中旬開放即吸引大批民眾使用。

新北市高灘處表示，陽光直排輪場是新店地區熱門直排輪運動場地，因位於河川區域，受常年豪大雨影響加上高強度使用，導致跑道部分地坪有龜裂不平整，高灘處封閉場地全面整修，改善跑道平整度並將面層更新為運動級硬化樹脂耐磨地坪，未來將持續觀察使用狀況，維護直排輪場跑道品質以提供安全的運動環境。

高灘處處長黃裕斌說明，為符合使用需求，陽光直排輪場從整修規劃到施工過程，皆有邀請專業直排輪教練至現場依其使用經驗協助場地整修，上最後一道面層前也有邀請直排輪使用者試溜，針對地坪平整度改善，依教練建議利用閒置空間再增加2處初學者練習區，期望打造符合使用需求的練習場地。

聚傳媒

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