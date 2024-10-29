中央新增天氣預報時段 新北研議是否要延後公布颱風假

康芮來襲，各界關注是否可能再放颱風假，新北市議員陳乃瑜指出，目前中央除晚間7時，將於晚間9時再次提供天氣資訊供各縣市首長參考，不知道新北市府看法或做法？新北市長侯友宜表示，目前還沒接到消息，若照此實行，就面對幾時要公布颱風假的問題，但會配合中央決定，再與北基桃三市討論。

中度颱風康芮持續增強，由於有侵襲台灣的可能性，中央氣象署預計今天傍晚前後發布颱風海上警報，明天清晨到上午陸上颱風警報。未來幾天天候狀況引發關注，民眾尤其注意是否可能放颱風假。

陳乃瑜今於新北市議會市政總質詢中質詢侯友宜時表示，中央過去會在晚間7時天氣預報，讓各縣市首長能了解天氣資訊，好作為施行放颱風假的決策參考，未來將於晚間9時再依據最新天氣情資，提供暴風雨預測等資訊，不曉得新北決策流程是否會調整？

侯友宜表示，目前還沒有接到這樣的消息，過去曾有過經驗是，晚間7時預報還未達標準，但7時45分時又符合標準，最後就決定放假，會決定在晚間8時也是希望民眾可以及早方面準備。

消防局長陳崇岳表示，其實只要發布海上、陸上颱風警報等，定會有定時監測雨量及風速等。侯友宜表示，若未來真的是晚間9時要再一報，那就會要面對到底要晚間8時還是晚間10時公布是否放颱風假的問題。