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蔣萬安市民廣場大改造 議員稱風水不對：無法直通總統府

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安預計民國118年之前，將斥資5億多元改造市府大樓前的市民廣場，因廣場改造規畫未來將封市府路及新仁愛路，引發議員質疑，將對內湖交通大衝擊。

王孝維也質疑，儘管廣場改造之後會很漂亮，但市府大樓的正面市府路、銜接仁愛路四段的新仁愛路就沒有了，變成要到市府前面路沒有了，要從後門走，質疑「風水不是這樣弄的，要直通總統府，會變成直通松山到基隆，當完市長後，改為選基隆市長，這樣風水不太對」。

王孝維今天在工務部門質詢市民廣場改造計畫，王孝維說，依照目前北市府規畫，市府預計花費5億1千1百多萬元，114年至118年改造，儘管可以讓廣場更大更完整，不過市府路、仁愛路截掉之後，恐會造成內湖交通最大衝擊。

王孝維說，若廣場改造後，內湖從麥帥二橋下來的車流，會讓現在已經在忠孝東路、松隆路塞到不行的車流，回堵更嚴重，將讓車子更塞到內湖去？質疑周邊沒有空間可以增加道路，「準備是要讓車流塞回內湖金龍寺嗎？這樣不太對。」

工務局長黃一平說，未來市民廣場改造，會將周邊松高路、松壽路都會拓寬車道，逸仙路會維持雙向兩線車道，至於市議會前的特一號道路會改為雙向，將車流導引出去。

王孝維也質疑，市民廣場改造，變成要到市府要從後門走，「風水不是這樣弄，要直通總統府，變成直通松山到基隆，選為北市長後改為選基隆市長，風水不太對」。

台北市長蔣萬安預計民國118年之前，將斥資5億多元改造市府大樓前的市民廣場。本報資料照片
台北市長蔣萬安預計民國118年之前，將斥資5億多元改造市府大樓前的市民廣場。本報資料照片

內湖 風水

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