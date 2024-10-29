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花園夜市觀光客爆多 市府爭取立體停車場拚年底完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區成德里停四立體停車場進度逾8成，可望年底完工。圖／台南市政府提供
台南市北區成德里停四立體停車場進度逾8成，可望年底完工。圖／台南市政府提供

台南市為擴充停車供給，爭取前瞻基礎建設經費興建「北區成德里停四立體停車場」，目前工程進度近82.3%，可望於12月中旬完工。

副市長趙卿惠上午視察停車場工程進度，指示交通局多方開展工作面同步施工，以如期如質完工啟用，紓緩鄭仔寮重劃區周邊及觀光區停車需求，提供市民優質便捷的停車空間。

交通局表示，成德里停四立體停車場工程經費約2.67億元，中央補助0.83億元、市府自籌1.84億元，其基地原址為平面停車場僅提供汽車位93席，經規畫為地上4層的立體停車場後，可提供汽車位216席及機車位33席，停車格位增加為2倍，大幅提升停車便利性，有助紓解周邊住家及觀光商圈停車需求。

趙卿惠表示，台南市觀光產業蓬勃發展，觀光遊憩旅次量增加，其中花園夜市及小北商圈為多數觀光旅客到訪臺南必訪之景點，加以南山廣場開發，日後旅客數增加可期。市府向中央爭取前瞻建設興建多目標使用的立體停車場，1樓設置里活動中心及托嬰中心使用，發揮土地效益最佳化。

交通局表示，本案工程採統包辦理，設計及施工併行，可望於今年12月中旬完工，交通局已先行辦理太陽能板及委託營運廠商招標作業，未來於頂樓設置太陽能板並導入智慧停車系統，響應綠能政策，營造智慧與便利的停車環境。

台南市北區成德里停四立體停車場進度逾8成，可望年底完工。圖／台南市政府提供
台南市北區成德里停四立體停車場進度逾8成，可望年底完工。圖／台南市政府提供
台南市副市長趙卿惠（左三）視察北區成德里停四立體停車場進度，可望年底完工。圖／台南市政府提供
台南市副市長趙卿惠（左三）視察北區成德里停四立體停車場進度，可望年底完工。圖／台南市政府提供

停車場 車位

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