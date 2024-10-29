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板橋殯儀館重建還是遷移？侯友宜：年底前確定

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市板橋殯儀館。本報資料照片
新北市板橋殯儀館。本報資料照片

新北市立殯儀館去留難解，新北市議員黃淑君今天下午總質詢詢問新北市長侯友宜板橋殯儀館未來該何去何從？侯友宜表示，今年底前一定會做好詳細評估，跟民意溝通後，希望今年12月，最晚農曆年前會有明確方向與配套措施。

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）周邊居民長期飽受交通壅塞與噪音困擾，新北市府多年來想另覓他處遷移，都因各地反對動不了。

黃淑君今天表示，侯市長任期剩下兩年，到底板殯該何去何從，市長應該對外宣示，板橋殯儀館要拆遷，還是改建？

侯友宜強調，今年一定會做好詳細評估，並跟民意溝通，希望年底之前方向要明確 ，配套措施也要過年前決定，「不想在任內對板殯態度不夠清楚」。

侯友宜說，相關做法會從基層去評估，配討措施也要廣徵大家民意，前段時間有有里長支持改建，也有反對，市府都有聽到。

黃淑君強調，板殯改建還是遷移市府要有態度，否則對板橋人很不公平，當初的暫時性設施，如今變成永久使用，侯一定要在任內有明確態度出來。

民政局長林耀長說，會持續跟地方溝通，也有「評估新北很多地方」，定案後也會先跟地方舉辦說明會， 新北殯葬自治條例也已送法規會，年底前會送進來，對未來管理有很大助益。侯友宜說，板殯問題要從源頭管理。

侯友宜 殯儀館

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