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黃國昌岳父建案再被爆恐公安未爆彈 議員轟市府狀況外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳怡君今再爆，工地三番兩次挖破瓦斯管，讓居民常半夜聞瓦斯味很恐慌，質疑市府放水狀況外，建管處允諾加強工地管理。圖／陳怡君提供
議員陳怡君今再爆，工地三番兩次挖破瓦斯管，讓居民常半夜聞瓦斯味很恐慌，質疑市府放水狀況外，建管處允諾加強工地管理。圖／陳怡君提供

民眾黨立委黃國昌岳父高熙治的恆合建設，位於長春路「恆合鈺璽」建案先前遭檢舉，未申請人行道坡度導致路人受傷，議員陳怡君今再爆，工地三番兩次挖破瓦斯管，讓居民常半夜聞瓦斯味很恐慌，質疑市府放水狀況外，建管處允諾加強工地管理。

陳怡君今天工務部門質詢表示，黃國昌岳父的建案工地今年6月5日，才爆出「坡道未通過先偷跑」施工，壓爛人行道造成路面破損讓民眾摔傷，當時北市新工處也表示建案沒有申請斜坡道應該要復舊，黃國昌當時還回該罰就罰，但到現在建商連復舊都沒復舊，市府罰了沒？質疑市府根本還沒罰。

議員最近又接獲住戶陳情，表示工地怪手三番兩次挖斷瓦斯管，讓附近民眾住的寢食難安，瓦斯管線挖斷不但讓旁邊住戶無熱水可用之外，濃厚的瓦斯味瀰漫在空氣中，民眾擔心哪天因瓦斯外洩引發爆炸，造成重大工安

陳怡君拿出住戶提供的照片，上周就有二台瓦斯漏氣搶救車正在工地執行搶救任務，連新工處廠商都接獲通報至現場巡檢，民眾也提供挖斷的瓦斯管照片佐證。但詭異的是，根據產發局及建管處索資資料，該建案地址卻沒有任何瓦斯管線搶修相關紀錄，就連今年6月被民眾投訴至媒體，該建案「斜坡道未通過先偷跑」施工明明罪證確鑿，建管處索資亦顯示未查獲相關違規紀錄。

她批評難道「黃國昌大立委，你們好怕，不敢做任何約束」，陳怡君呼籲建管處，大都更時代下更應該重視的是公共安全，有公權力的市府應主動介入關心工安，不要等到爆發重大工安時再來究責，一切都來不及了！

建管處長虞積學承諾，會加強監督工地管理。

議員陳怡君今再爆，工地三番兩次挖破瓦斯管，讓居民常半夜聞瓦斯味很恐慌，質疑市府放水狀況外，建管處允諾加強工地管理。圖／陳怡君提供
議員陳怡君今再爆，工地三番兩次挖破瓦斯管，讓居民常半夜聞瓦斯味很恐慌，質疑市府放水狀況外，建管處允諾加強工地管理。圖／陳怡君提供

人行道 住戶 工安 議員 黃國昌

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