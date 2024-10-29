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救鶯歌老街 議員要求新北市美術館盡早公布鎮館之寶

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
鶯歌老街。圖／新北市經發局提供
鶯歌老街。圖／新北市經發局提供

新北市鶯歌老街造訪人次位列全台12大老街之末，與第一名的彰化鹿港老街1236萬人次相比，一年僅41萬人次，新北市議員卓冠廷表示，要救鶯歌老街，明年開幕的新北市美術館將會是重中之重，他詢問侯友宜到底目前鎮館之寶為何？侯友宜表示，尊重美術館專業，但他的想法會希望以新北市在地的世界知名畫家為主，如李梅樹、楊三郎、李石樵等，屆時會再向各界報告。

卓冠廷今天下午質詢，先問侯友宜剩下2年多，還有什麼具體願景？侯友宜表示，今年工作生涯第44年，從副市長到現在，做了很多包括國民運動中心、公共托育等。

侯友宜說，接下來重點第一個重大交通路網，隨著新北人口上升，希望三環六線進度不要延宕，第二個則是安全，不管是治安、公安、食安，都希望能夠下降到最低；另外新北有一些可以做得更好的地方，如照顧弱勢族群，還有努力空間。

卓冠廷指出，三峽、鶯歌是觀光重鎮，但今年一到八月份，全台12處重點老街，兩處敬陪末座，尤其鶯歌遊客墊底，去年10月鶯歌老街人數突然暴增，是因新北市美術館舉辦的台灣設計展，但活動結束後數字再度躺平，要救鶯歌老街，美術館怎麼吸引人參加，是重中之重。

卓冠廷說，北美館有郭雪湖的「南街殷賑」、國美館有黃土水的「甘露水」、南美館有顏水龍的「熱帶植物」與高美館艾米勒．安端．布爾代勒「大戰士」，都是四個館的鎮館之寶，請問新北市美術館的鎮館之寶到底為何？

侯友宜強調，尊重專業，但以他自己的看法來說，新北市美術館會以新北市在全世界知名畫家為主軸，如李梅樹、楊三郎、李石樵等都知名度很高，畫風也很不錯，未來規畫出爐後，會再向所有議員與市民公布。

議員李宇翔也指出，新北市預算規模比台中多300多億，但觀光預算缺少台中1億元，新北市有許多山川壯麗的資源，觀光要再加油。

新北市美術館預計明年全面開放。本報資料照片
新北市美術館預計明年全面開放。本報資料照片

新北 美術館 老街

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